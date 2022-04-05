Pandemi süresinde yapılan kurul toplantısında kabul edilmeyen İstanbul'da su zammı, bu defa kabul edildi. İstanbul'da su tüketimine yüzde 29 zam geldi.

Bu yılın başında elektriğe gelen zamın ardından, pek çok esnafın faturalarını camlara astığını görmüştük. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ve gelen tepkilerin ardından elektrik faturalarında yeni bir düzenlemeye gidilmişti. Elektrik faturalarının ardından yeni bir zam haberi de su tüketimine geldi.

İstanbul’da pandemi süresinde yapılan İSKİ Olağanüstü Genel Kurul toplantısında çoğunluk oylarıyla zam teklifi reddedilmişti ancak 2. Olağanüstü Genel Kurulu’nda zam teklifi yeniden değerlendirilerek kabul edildi. Yeni karar öncesinde İstanbul’da yaşayan vatandaşların su tüketimine yüzde 68 ila 90 arasında zam yapılması üzerine tartışmalar vardı. Neyse ki gelen zam oranı o seviyelerde olmadı.

Su tüketimine yüzde 29 zam yapıldı

Ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiğimiz şu günlerde, İSKİ giderlerinin karşılanabilmesi için ikinci kez toplanan kurulda yeni bir zam talebinde bulundu. Talebin üzerine oy çoğunluğuyla kademeli olarak su tüketimine zam yapılması kabul edildi. Uzun tartışmaların ve alınan kararla birlikte oy birliğiyle kabul edilen zam teklifi sonrası suya gelen zam oranı ise yüzde 29 oldu.

Yeni zamlarla birlikte İstanbul’un yüzde 86’sının aylık olarak kullandığı 0-15 metreküp su tüketimi için metreküp başına ödenmesi gereken miktar 5,56 TL’den 8,33 TL’ye, aylık 16 metreküp ve üzeri kullanımlar için metreküp başına su tüketim fiyatı 12,51 TL’ye çıkarıldı. Bununla birlikte iş yerlerine yapılan zam ise metreküp başına 22,40 TL olarak belirlendi.

Zam faturalara nasıl yansıyacak?

Yeni gelen zamlarla birlikte ‘İnsani Su Hakkı’ kapsamında 0,5 metreküp su tüketiminin ücretsiz olması dolayısıyla 2.5 metreküp su tüketimi faturalara 7,22 TL olarak yansıyacak. Metreküp başına su tüketimin 15,10 TL’den 22,40 TL’ye çıkmasıyla birlikte yeni zamlardan en çok etkilenen iş yerleri oldu. Yeni su tüketim bedelleri, her ay faturalara otomatik olarak yansıyacak.