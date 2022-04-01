Dün gece doğal gaza dev bir zam açıklayan BOTAŞ'ın bir önceki gün yaptığı paylaşım, sosyal medyadan tepki topladı. Zira BOTAŞ, bu paylaşımda Avrupa'daki ve Türkiye'deki doğal gaz fiyatlarını TL cinsinden karşılaştırıyordu..

Ukrayna – Rusya kriziyle tüm dünyada doğal gaz fiyatları artış yaşamaya devam ederken dün gece Türkiye’de devasa bir zam daha yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ), dün paylaştığı duyuruda konutlarda %35, sanayide %50 ve elektrik üretim tesislerinde doğal gaza %44,3 oranında zam yapıldığını duyurdu.

Dev zam, Türkiye’de kısa sürede tepki toplarken BOTAŞ’ın zam haberinden önceki gün paylaştığı bir görsel, Twitter’da zamlardan sonra gündeme taşındı. 30 Mart günü paylaşılan o görselde BOTAŞ, Avrupa başkentlerindeki doğal gaz fiyatlarının karşılaştırmasını yapıyordu. İşin garibi, karşılaştırma TL cinsinden gerçekleşiyordu.

BOTAŞ'ın karşılaştırması:

Yukarıda görülen ve diğer paylaşımlar gibi yoruma kapatılan söz konusu paylaşımda konut tarifelerinde doğal gazın metreküp başına fiyatı TL başına listelenmişti. BOTAŞ’ın Energy Price Index’ten alarak TL’ye çevirdiği verilere göre metreküp başına fiyatlar Amsterdam’da 34,78 TL, Berlin’de 29,31 TL, Londra’da 17,82 TL, Roma’da 24,77 TL, Sofya’da 17,12 TL ve Ankara’da 2,81 TL idi.. Yani Türkiye, TL bazında en ucuz doğal gaza sahip ülke olarak gösteriliyordu. Fakat hatırlanması gereken şey, Avrupa’nın Türk Lirası’na geçiş yapmadığıydı…

Avrupa'daki birim fiyatlar şu şekildeydi:

BOTAŞ'ın kaynağı olan ve Avrupa başkentlerinin listelendiği Energy Price Index Şubat 2022 raporu, başkentlerde doğal gazın kilovatsaat başına fiyatını c€ (euro cent) olarak gösteriyordu. Yukarıdaki görselde TL’ye çevrildiğinde doğal gaz fiyatlarının en yüksek olduğu yer olan Amsterdam, bu listede ikinci sırada yer alıyordu. Amsterdam’da doğal gazın kilovatsaat başına fiyatı 21,12 euro cent idi. Bu da bir metreküp, yani 10,55 kWh doğal gazın 2,22 euro olduğu anlamına geliyordu. BOTAŞ, bu sayıyı TL’ye çevirerek Twitter’da paylaşmıştı. Söz konusu illerde TL cinsi olmayan, kendi para birimi üzerinden fiyatlandırılan doğal gaz tarifeleri şu şekildeydi:

Amsterdam – 2,22 euro/metreküp

Berlin – 1,87 euro/metreküp

Roma – 1,67 euro/metreküp

Londra – 1,14 euro/metreküp

Sofya – 1,09 euro/metreküp

BOTAŞ’la aynı mantıkta gidersek asgari ücret tablosu şu şekilde oluyor…

İtalya'da hükûmet tarafından belirlenen asgari ücret yok, bunun yerine asgari ücret sendikalar tarafından ayrı ayrı belirlenebiliyor.

BOTAŞ'a sosyal medyadan gelen tepkiler: