İstanbul Üniversitesi, Göktaşı 1998 OR2'yi Görüntüledi

Dünya'nın yakınından geçen "1998 OR2" isimli dev göktaşı, İstanbul Üniversitesi Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından görüntülenerek kaydedildi.

Bu zamana kadar bilinen en tehlikeli göktaşı konumunda bulunan 1998 OR2'nun, geçtiğimiz dönemde Dünya'ya çarpma ihtimalinin olduğu açıklanmıştı. Ancak göktaşının gezegenimize çarpma ihtimalinin olmadığı, NASA çalışanları tarafından açıklamıştı.

Dün gezegenimizin 6.4 milyon kilometre yakınından geçen göktaşı, uzay boşluğundaki rotasına devam etti. Göktaşı 1998 OR2, Türkiye saati ile sabah 08:00'de gezegenimize en yakın konuma ulaştı.

Virtual Telescope Project tarafından elde edilen görüntüler, göktaşının bugüne kadar çekilen ilk karesi olduğu belirtildi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezinin Çanakkale'deki İST60 ve Beyazıt Yerleşkesi'ndeki İST40 teleskoplarıyla, Güneş Sistemi'ndeki dev gök taşının Dünya'nın yakınından geçişi görüntülenerek kayıt altına alındı.