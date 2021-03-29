IEEE İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde gerçekleştirilecek olan geleneksel Kariyer Zirvesi Etkinliği; 30-31 Mart tarihlerinde Holacon platformunda online olarak misafirlerini ağırlayacak.

İçinde bulunduğumuz pandemi süreci sebebiyle organizasyonların dijital dünyada devam ettirildiği bu dönemde Kariyer Zirvesi etkinliği de katılımcılarını sektörün önde gelen şirketleriyle online mecrada bir araya getirecek.

Firmalardan gelen üst düzey konuşmacıların deneyimlerini, başarılarını ve başarısızlıklarını aktardığı etkinlik; firmaları öğrenciler, akademisyenler ve sektör profesyonelleriyle buluşturuyor. Bu sayede katılımcı öğrenciler, mezun olmadan önce iş dünyası hakkında birinci ağızdan bilgi sahibi oluyorlar.

Bu yıl 9.su düzenlenecek olan Kariyer Zirvesi etkinliği yurt dışında kariyer, pandemi sonrası kariyer, Start-Up kurmak ve yönetmek, iş hayatında başarılı olmanın sırları ve marka yaratmak gibi trend konu başlıklarını ele alacak. Global çapta şirketlerden üst düzey konuşmacıların ağırlanacağı etkinlik, geçmiş senelerde olduğu gibi bu sene de İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın en büyük etkinliklerinden biri olma iddiasını sürdürüyor.



Birbirinden değerli konuşmacıları ve panel oturumu, networking alanında şirket yetkilileriyle online görüşme ve mülakat simülasyonu imkanı, çeşitli çekilişler ve sosyal konuk oturumu ile 2 gün sürecek Kariyer Zirvesi etkinliğine katılım gösterecek bazı firmalar; Kale Grubu, Türkiye Finans Katılım Bankası, Chint, IBM, Dell, Google, Samsung. Ayrıca etkinliğin sosyal konuk oturumunda “Geekyapar!” ekibi katılımcılarla buluşacak. Etkinliğe kaydolmak ve detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.