ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, merakla beklenen CES 2020 açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Büyük ölçüde babasının iş hayatına yönelik politikalarından bahseden Trump, aynı zamanda göç sorununa ve teknoloji sektörüne de değindi.

Las Vegas, Nevada’da gerçekleşen CES 2020’nin açılış konuşmacılarından birinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump olacağını, daha önce yaptığımız haberde sizlere aktarmıştık.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Amerikan İşçi Ulusal Konseyi eş başkanlığını yürüten Trump, Tüketici Teknolojisi Derneği (CTA) Başkanı Gary Shapiro ile katıldığı panelde, orta ve ileri yaşlardaki çalışanların eğitilmesinin yanı sıra dört yıllık üniversite okumayan kişilerin donanım sahibi olabilmesi için yapılan projelerden bahsetti. Trump ayrıca babası Donald Trump’ın Amerika’daki öğrenciler ve işçiler için başlattığı eğitim programı Pledge to America’s Workers dahil olmak üzere, son yıllarda giderek artan göç sorununa ve teknoloji endüstrisine de değindi.

“Mavi yakalı çalışan sayısında müthiş bir patlama var” diyen Trump, Google’ın CEO’su Sundar Pichai gibi pek çok teknoloji liderinin, Washington yönetiminin iş eğitimi girişimine katıldığını ifade etti. Nihai amacın 250.000 işçiye yeni beceriler kazandırmak olduğunu söyleyen Trump, “Program, daha genç işçilere deneyim kazandırmanın yanı sıra, yerleşik kariyerleri olanların da yeni beceriler öğrenmelerini hedefliyor” şeklinde konuştu.

CTA Başkanı Shapiro ise hem kendisinin hem de Trump'ın annesinin göçmen olduğuna dikkat çekti. “Başkan, dünyanın dört bir yanından gelen göçmenleri eğitmenin kesinlikle delice olduğunu düşündüğünü söyledi” diyen Shapiro, ABD göç sisteminin hızlı bir şekilde elden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

CTA, ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı ve danışmanı olan Ivanka Trump’ı CES 2020’de açılış konuşmacısı ilan ettikten sonra büyük bir eleştiri almıştı. Dernek, daha önce açılış konuşmacıları arasındaki erkek egemenliğini azaltacağına dair söz vermişti. Fakat CTA’nın kadın konuşmacı olarak, sektörde önemli bir deneyimi olmayan Trump’ı seçmesi, yeni bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.