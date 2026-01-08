Tümü Webekno
İstediğiniz emojiyi Google'da aratıp kopyalarak kullanabilirsiniz

Kullanmak istediğiniz emojiyi Google’da aratıp tek tıkla kopyalayabilirsiniz. Ek uygulamaya ya da klavyeye gerek yok.

Bir emojiye ihtiyacınız varsa en pratik yol Google. Arama çubuğuna “ağaç emoji” gibi bir ifade yazdığınızda, Google doğrudan ilgili emojileri gösteriyor ve tek tıkla kopyalamanıza izin veriyor.

Bu yöntem özellikle masaüstünde çalışanlar için büyük kolaylık sağlıyor. Klavye kısayollarıyla uğraşmadan ya da ek sitelere girmeden emojilere hızlıca ulaşabiliyorsunuz.

Avantajı hız ve sadelik. Dezavantajı ise her platformun emoji tasarımının birebir aynı olmaması. Yine de günlük kullanım için Google, emoji bulmanın en zahmetsiz yollarından biri.

