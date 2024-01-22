Aramızda SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) terimini duymayan yoktur. İnternetin bu kadar yaygın olduğu bir dönemde web sitelerinin, arama motorlarında üst sıralarda yer alması büyük önem taşıyor. SEO, işte tam bu noktada devreye giriyor ancak her SEO taktiği aynı değil. Bazıları var ki karanlıkta kalmayı tercih ediyor: Denizlispor'un kullandığı "Black Hat SEO" gibi.

Bu yöntemi daha önce duymadıysanız bile Denizlispor'un web sitesi ile ilgili çıkan haberlerden kulağınıza bir kar suyu kaçmıştır. Güvenilir olmayan sitelere kefil olan Denizlispor'un yapmış olduğu bu illegal SEO işleminden sonra, Black Hat SEO’nun da tam olarak ne anlam ifade ettiği merak konusu oldu.

SEO’nun kara şapkalı versiyonunu ele alırken arama motorlarını dolandırmak ve yasal olmayan yöntemlerin kullanılmasının sebeplerinden de bahsedeceğiz. Birçok alışveriş sitesinin de buna dahil olduğunu belirtmekle kalmayıp bunun tavsiye bir içerik olmadığının altını çizelim.

Bilmeyenler için: Denizlispor'un web sitesinde ne yapılmıştı?

Genellikle yasa dışı faaliyetleri bulunan sayfalar tarafından tercih edilen hacklink yönteminde, güvenilir sitelerin arka planında gizli linkler kullanılıyor. Yani bahsettiğimiz sakıncalı siteler gibi.

Denizlispor'un web sitesinin içerisinde ise hemen logonun altına görselde de görmüş olduğunuz eskort sitesi linki eklenmiş. Bu da şu demek oluyor: Denizlispor, Google’da otoriter bir site olduğu için “denizli es…” aramasında site içerisine gömülen link, diğer rakiplerinden öne çıkıyor.

Denizlispor web sitesi, aslında Google’a “Ben bu siteye güveniyorum, sen de güvenebilirsin.” diyor. Bunun Denizlispor gibi güvenilir sitelerin yapmasının sebebi ise “edu ve gov” gibi domain uzantılarına sahip olmaları. Google’ın güvenilir site sıralamasında uzantıların önemli olduğunu da böylelikle söylemiş olalım.

Şunu da belirtelim. Denizlispor gibi pek çok güvenilir sitede yapılan bu işlem, kurum tarafından eklenmemiş olabilir. SQL açıklarından, site sahiplerinin haberi olmadan da bu yöntem uygulanabiliyor.

Hazır yeri gelmişken bir bilgi daha verelim. Hacklink işlemini çok fazla yapan site mevcut maalesef. Eğer içiniz kurtlandıysa ve merak ediyorsanız Google’a site:http://edu.tr "escort" yazıp hangi sitelerde gizli link olduğunu görebilirsiniz.

Google’ı aldatmak sadece bununla da sınırlı değil.

Black Hat SEO, sadece illegal değil rekabetin tavan yaptığı sektördeki firmalar tarafından da tercih ediliyor. Bu piyasayı kullanan çok olunca karşımıza birçok dolambaçlı ve etik olmayan SEO yöntemi çıkıyor.

Asıl adı “Duplicate Content” olsa da kaba tabirle içerik araklamak dediğimiz yöntem, özellikle Google’a yaranmak için yapılan illegal işlerden biri. Özgün olmayan içeriğin kopyalanması ve farklı sayfalarda kullanılması, arama motorları tarafından ciddi bir ihlal olarak görülüyor. Yani üç kuruşa beş köfte yok. Oturun kendiniz yazın diyen Google, fark edip siteyi öne çıkarmıyor.

Otomatik backlink alma ve yapay zekâ gibi araçlar kullanarak otomatik içerik oluşturma da yapılan diğer yöntemler arasında. Bu yazılar genellikle anahtar kelime açısından zengin olsa da gerçek kullanıcılara hiçbir değer sağlamıyor.

Bilişim şubelerinin özellikle ilgilendiği yöntemlerden biri de yasal olmayan anti SEO saldırıları. Yani firma, rakibinin sitesine zararlı backlink atarak sitenin kullanılmaz hâle gelmesini sağlıyor.

Bu kadar sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Özellikle bu işi meslek edinmiş kişiler tarafından geliştirilen farklı yöntemler de var.

Anahtar kelime doldurma (keyword stuffing), bir web sitesinde gereğinden fazla ve doğal olmayan şekilde anahtar kelime demek. Örneğin, bir ayakkabı satış sitesinde "ucuz ayakkabı, en iyi ayakkabı, indirimli ayakkabı" gibi ifadelerin aşırı ve anlamsız bir şekilde kullanımını görüyorsanız muhtemelen web sitesi yöneticisi bu yönteme başvurmuştur.

Metin eklemede diğer taktiklerden biri de görünmez metin ve bağlantılar (invisible text and links). Bunu herhangi bir kullanıcı göremez çünkü siteler, sadece arama motorlarının algılayabileceği metinler ekler. Bu da sayfanın gereksiz yere öne çıkmasına neden olur.

Sağlıklı beslenme hakkında bir makaleye tıkladığınızda eğer kendinizi ürün satış sayfasında buluyorsanız da sayfa yönlendirmesi yapan siteye girdiniz demektir. Blog ve forumlardaki spam yorumlar, sosyal medya platformlarında da otomatik hesap ve botlar kullanarak aşırı yorum ve paylaşımlar da birer spam tekniği.

Tabii ki bu dünya, sonsuz bir derya. Yapılacak çok fazla taktik olduğu gibi engellenecek de çok fazla şey var.

Black Hat SEO, sanılanın aksine o kadar da iyi bir şey değil. Çünkü kimse salak değil. (Yani bazıları)

Peki insanlar neden Black Hat SEO kullanımı yapıyor diye düşünebilirsiniz. Genellikle hızlı ve gözle görülür sonuç elde etmek, Black Hat SEO’nun yararları arasında bulunuyor. Ancak bu kadar hızlı olan bir şeyin olumsuz sonuçları da var elbette.

Alınan en büyük risk, Google gibi arama motorları tarafından cezalandırılmak. Site sıralamasının düşmesi bir yaptırımken bazen site, arama sonuçlarından tamamen kaldırılıyor.

Kullanıcı güveninin kaybı ise büyük olumsuz etkilerden bir diğeri. Kalitesiz ve alakasız içeriğe, yanıltıcı yönlendirmelere, aşırı reklama maruz kalan kullanıcı da markaya olan güvenini kaybediyor.

Yararlı gibi gözükse de Black Hat SEO, genellikle alakasız trafik çeker. Bu da siteye daha fazla ziyaretçi demek olsa da ziyaretlerin dönüşüm oranlarını düşürür.

“Yaptık bir hata, kullandık bu yöntemi.” diyenlerin işi ise zor. Siyah Şapka SEO kullanan siteler, arama motorları tarafından işaretleniyor ve bu da gelecekteki asıl SEO çalışmalarını daha zor hâle getiriyor.

SEO dünyasında iyi ve kötü çocukların arasında Black Hat SEO’nun ikinci kısma girdiği kesin. Bu yüzden de eğer yazının sonuna kadar geldiyseniz bu işle alakanız var demektir ve bu anlattıklarımız sizi cezbetmesin. Kolay yoldan aramalarda üst sıralara çıkıp daha sonra tırnaklarınızı kıracak kadar tırmalamak yerine gelin iyi çocukla yola çıkın. :)

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