İnternette vakit geçirirken hep aynı sitelerde dolaşmaktan sıkıldınız mı? Öyleyse size güzel bir haberimiz var!

Birbirinden ayrı, çok az bilinen ve işinize yarayacak 10 faydalı web sitesini derledik.

Bakalım içlerinden en beğendiğiniz hangisi olacak?

Eğer farklı hayatları, dünyaları merak ediyorsanız, sizin için birebir: Window Swap.

Seyahat etmek istiyor, dünyanın herhangi bir yerinde, bir kişinin yerinde olmanın nasıl bir his olduğunu merak ediyor ancak yapamıyorsanız, üzülmeyin. Window Swap sayesinde, herhangi bir ülkedeki pencere görüntüsünü izleyebilirsiniz.

Farklı ülke ve şehir manzaraları görmek isteyenler için oldukça eğlenceli bu siteyi ziyaret etmek için buraya tıklamanız yeterli.

Kendi rahatlama sesinizi yapmak ister misiniz?

İnternette “yağmur sesi” gibi sakinleştirici sesler aramaktan sıkıldıysanız, odaklanmakta da güçlük çekiyorsanız muazzam bir site ile geldik. Buraya tıklayarak yağmur, rüzgâr, deniz, kuş gibi birçok sesi dilediğiniz ölçüde hazırlayarak kendi rahatlama sesinizi oluşturabilirsiniz.

Kendin yap projelerine meraklıysanız, bu siteyi çok seveceksiniz.

Kendin yap projeleri için adım adım rehberler sunan bu sitede, elektronikten mutfak işlerine kadar geniş bir yelpazede projeler bulabilirsiniz.

Biraz duygusallaşalım: Gelecekteki kendinize bir mail hazırlamak ister misiniz?

Kendinize, ilerleyen yıllarda teslim edilmek üzere bir e-posta yazabilirsiniz. Hedeflerinizi, hayallerinizi ve duygularınızı gelecekteki size iletmek için harika bir yöntem. Hemen yazmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Spor yapanlar, toplanın!

Vücut kasları üzerine detaylı bilgi ve egzersiz önerileri sunan bu sitede, hangi kası çalıştırmak istediğinizi seçip, o kas için en iyi egzersizleri öğrenebilirsiniz.

“Akşam ne yemek yapsam?” derdinde olanlar da gelsin.

Evinizdeki malzemeleri girerek bu malzemelerle yapabileceğiniz onlarca tarifi bu site sayesinde bulabiliyorsunuz. Üstelik yeni bir malzeme almanıza da gerek kalmadan!

Farklı karakterler yaratmayı seviyorsanız, bu site tam size göre.

Eğer bir oyun ya da hayali karakter yaratacaksanız, isminin de gerçek bir isim ve soyisimden oluşmasını istiyorsanız, bu siteye girerek hangi ülkeyi istediğinizi seçmeniz yeterli.

Bilgilerinizin çalınıp çalınmadığınızdan şüpheleniyor musunuz? İşte cevabı…

E-posta adresinizi bu siteye girerek tek bir tuşla bilgilerinizin ele geçirilip geçirilmediğini size söylüyor.

Bir site açılmıyorsa, tüm dünyada mı çöktü; yoksa sadece internetinizde problem mi var?

Bir siteye girmek istiyor, fakat hata ile karşılaşıyorsunuz. Peki herkeste aynı hata mı görülüyor, yoksa sorun sizin bağlantınızda mı? Cevabı burada bulabilirsiniz.

PDF dönüştürme, dosya düzenleme gibi araçları ayrı ayrı sitelerden yapmaktan yorulduysanız, harika bir önerimiz var.

PDF düzenleme, dosya dönüştürme, resim işleme gibi çeşitli araçları bir arada sunan bu sitede, artık dilediğiniz işlemi tek bir sayfada pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Ve sonuncusu sesli kitap aşıkları için: LibriVox.

Kamuya açık, tamamen ücretsiz bir şekilde edebiyat klasiklerinden birçok farklı konuyu işleyen, dilediğiniz dilde her kitabı sesli olarak dinleyebileceğiniz ya da okuyabileceğiniz harika bir site. Hemen denemek için buraya tıklayabilirsiniz.

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