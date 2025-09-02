İsviçre kendi açık kaynak yapay zekâ modelini geliştirdi ve kullanıma sundu. İlk kez bir ülkeden gelen bu yeni yapay zekâ modeli neler yapabiliyor?

Yapay zekâ yarışına ilk kez bir ülke resmen dâhil oldu. İsviçre, kendi ulusal açık kaynaklı büyük dil modelini (LLM) tanıttı. “Apertus” adı verilen model, Lozan Federal Teknoloji Enstitüsü (EPFL), ETH Zürih ve İsviçre Ulusal Süperbilgisayar Merkezi tarafından geliştirildi.

İsviçre, bu adımıyla yapay zekâyı sadece teknoloji şirketlerinin elinden çıkarmayı değil, kamu yararına bir altyapı olarak konumlandırmayı hedefliyor.

İsviçre neden kendi yapay zekâ dil modelini üretti?

Apertus’un en önemli farkı, tamamen şeffaf bir şekilde geliştirilmiş olması. Modelin eğitim süreci, kullanılan veriler ve kaynak kodu eksiksiz olarak paylaşılmış durumda. Bu özellik, hem araştırmacılara hem de şirketlere yasal uyumluluk açısından büyük kolaylık sağlıyor.

Özellikle Avrupa Birliği’nin katı veri koruma kuralları ve İsviçre’nin bankacılık sırları göz önüne alındığında, Apertus’un yerel kurumlar için cazip bir seçenek olacağı düşünülüyor.

Apertus'un eğitiminde neler kullanıldı?

Yeni model, sadece büyük kurumlara değil, araştırmacılardan hobi geliştiricilere kadar herkesin kullanımına sunuldu. Sohbet botu geliştirmekten çeviri sistemlerine, eğitim araçlarından kurumsal çözümlere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilecek olan Apertus, 15 trilyon kelime üzerinde eğitildi.

İsviçre’nin “kamuya açık yapay zekâ” vizyonu, özellikle tartışmalı veri toplama yöntemleriyle gündeme gelen özel şirket modellerine güçlü bir alternatif sunuyor. Apertus, şimdilik 8 milyar ve 70 milyar parametreli iki sürümle Swisscom üzerinden ve Hugging Face platformunda erişime açılmış durumda.