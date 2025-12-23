İtalya, Apple'a 98 milyon euro ceza kesti

İtalya Rekabet Kurumu, Apple’a App Store’daki uygulamaları nedeniyle 98,6 milyon euro ceza verdi. Gerekçe, şirketin hakim durumunun kötüye kullanılması.

İtalya Rekabet Kurumu (AGCM), Apple’a yaklaşık 98,6 milyon euro para cezası verdi. Kararın merkezinde, Apple’ın App Store üzerinden mobil uygulama pazarındaki hakim konumunu kötüye kullandığı iddiası yer alıyor.

İncelemenin odağında Apple’ın App Tracking Transparency (ATT) sistemi bulunuyor. Bu sistem, kullanıcı takibi için izin şartı getiriyor ancak İtalyan otoriteye göre üçüncü taraf uygulamalara ek ve tekrarlı onay yükü bindirerek rekabeti bozuyor.

Kuruma göre Apple, gizlilik gerekçesiyle getirdiği bu kurallarla kendi ekosistemindeki servisleri avantajlı konuma taşırken, reklam ve veri temelli çalışan geliştiricilerin elini zayıflatıyor. Bu durum “orantısız ve ayrımcı” olarak değerlendirildi.

Apple ise kararın arkasında durmuyor. Şirket, kullanıcı gizliliğini korumayı hedeflediğini savunarak cezaya itiraz edeceğini açıkladı. Karar, AB genelinde Apple’ın App Store uygulamalarına yönelik baskının artarak süreceğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.