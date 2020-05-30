2018 yılında iPhone’ları yavaşlattığı gerekçesiyle 10 milyon euro cezaya çarptırılan Apple’ın karara yaptığı temyiz başvurusu reddedildi. İtalyan mahkemesi, cezanın haklı olduğuna hükmetti.

İtalya, 2018 yılında günümüzün iki teknoloji devi olan Apple’a ve Samsung’a ağır bir ceza vermişti. İtalyan yetkililer, Apple ve Samsung’un adaletsiz ticari aktiviteler gerçekleştirdiğini söylemiş ve her iki şirketi de ‘telefonların ciddi aksamalar ve bariz şekilde yavaşlamalar yaşamaları sonucu kullanıcıları yeni cihaz almaya yönlendirilmesi’ konusunda suçlamıştı.

Bu suçlardan dolayı İtalya, Apple’ı 10 milyon euro ve Samsung’u 5 milyon dolar cezaya çarptırmıştı. Her iki şirket de İtalya’nın bu kararına itiraz etti. Apple tarafından yapılan itirazın sonucuysa ancak bugün belli oldu. Fakat Apple, İtalyan mahkemesine yaptığı temyiz başvurusunda olumsuz sonuç aldı.

Temyiz başvurusu sonuçlandı:

Apple’ın İtalyan mahkemeye yaptığı temyiz başvurusu sonucunda mahkeme son kararı açıkladı. Açıklanan karara göre Apple’a verilen 10 milyon euroluk ceza kararı haklı bulundu ve onaylandı. Yani Apple, yaptığı temyiz başvurusundan eli boş döndü ve 10 milyon euroluk cezayı ödemekle yükümlü oldu. Mahkeme tarafından açıklanan kararın özeti şu şekilde:

“Kurul, Otorite’nin batarya ile ilgili bilginin cihazın temel yönleri ile ilgili olduğunu ve bu nedenle dünyanın önde gelen bir grubunda ve yüksek teknoloji sektöründe hizmet veren şirketlerin ihtiyaç duyduğu mesleki titizliğe uygun olarak tüketicilere sunulması gerektiğini doğru bir şekilde değerlendirdiğine inanmaktadır.

AGCM’nin Apple tarafından iPhone’ların bataryaları hakkında Aralık 2017’ye kadar olan eksikliklerin ve yetersiz bilginin, Tüketici Yasası’nın 22. maddesine göre yanlış bir ticari uygulama ile bütünleştiği sonucuna varılmıştır: Bu sonuç, ürünün performansını ve süresini etkileyen ana özelliklerinden biri ile ilgili bilgilerin ihmal edilmesi, tüketicilerin hem satın alma kararında hem de her şeyden önce iPhone cihazlarının doğru kullanımı ve değiştirilmesinde hata yapmasına neden oldu.

Sonuç olarak, yukarıdaki tüm hususlar için temyiz ve ek nedenler reddedilmelidir.”

Temyiz başvurusu reddedilen Apple, başarısız bir temyiz başvurusu yüzünden ayrıca 7.000 euro daha ödeyecek.