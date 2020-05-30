Koronavirüs salgınıyla birlikte kullanımında patlama yaşanan Zoom, güvenlik sorunlarını aşmak için yeni bir plan yaptı. Zoom'un, ücret ödeyen kullanıcıları için güçlü bir şifreleme sistemi kuracak.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 365.051 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle evden çalışma ve uzaktan eğitim yaygınlaşırken, bu süreçten en kârlı çıkan uygulamalardan biri de video konferans uygulaması Zoom oldu.

Bununla birlikte Zoom'da ciddi güvenlik ve gizlilik açıkları olduğu biliniyor. Hatta bu sorunlar nedeniyle ABD'de bazı devlet kurumları Zoom kullanılmasını engellemeye başladı. California merkezli video konferans uygulaması şirketi, hem büyüyen pazarda tutunmak hem de yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek için yenilikler yapmaya çalışıyor. Bunun son örneği de güçlü bir şifreleme hazırlığı.

Ücretli kullanıcılara yönelik bir plan

Zoom güvenlik danışmanı Alex Stamos, insan hakları grupları ve çocuk istismarına karşı mücadele edenlerle yaptığı bir konferansta, ücret karşılığı Zoom'a abone olan kişilere ya da kurumlara yönelik güçlü bir şifreleme planları olduğunu söyledi. Stamos, kâr amacı gütmeyen kuruluşların ya da siyasi muhaliflerin daha güvenli video görüşme yapabilmelerinin sağlanıp sağlanmayacağının henüz belli olmadığını, planın değişime açık olduğunu söyledi.

Stamos, planda teknolojik, güvenlik ve ticari faktörlerin bir bileşiminin yer aldığını söylerken bu durumun gizlilik savunucuları tarafından olumlu ve olumsuz tepkiler aldığı belirtiliyor. Zoom'un kullanıcılar için çekici tarafı, herhangi bir üyelik istemeden video görüşme yapabilmeleri. Şu anda Zoom üzerinden günlük olarak 300 milyon görüşme yapıldığı belirtiliyor.

Bununla birlikte güvenlik açıkları nedeniyle uygulama çok sayıda eleştiri de alıyor. Örneğin geçen ay Google, tüm çalışanlarına kurumsal bilgisayarlarda Zoom kullanmayı yasaklamıştı. Zoom daha önce ABD’deki okullarda da yasaklanmıştı. Şirket, yakın zamanda platforma dokuz yeni özellik eklemişti. Çevresini saran güvenlik endişelerini gidermek için pek çok adım atan Zoom, yayınladığı yeni özellikler sayesinde kullanıcılara gizlilik ve güvenlik seçenekleri konusunda önemli esneklikler sağlamıştı.