Kasa Toplamak Hayal mi Oldu? İTOPYA Kurucusundan RAM Krizi Hakkında Açıklama

Dünya çapında devam eden RAM krizi hakkında İTOPYA Bilgisayar'ın kurucusu Yılmaz Çiçek'ten açıklama geldi.

Teknoloji dünyasındaki RAM krizi hız kesmeden devam ediyor. Yapay zekâ nedeniyle uçuşa geçen talep nedeniyle RAM fiyatları inanılmaz artış göstermiş, RAM kıtlığı yaşanmaya başlamıştı. 2026 boyunca ve ilerleyen yıllarda da devam etmesi beklenen bu krizin, fiyat artışları, stok krizi gibi ciddi sonuçlarının olması bekleniyordu.

Şimdi ise ülkemizde önde gelen bilgisayar satıcılarından olan İtopya’nın kurucusu Yılmaz Çiçek’ten açıklamalar geldi. Yerli teknoloji içeriği üreticisi Erdi Özüağ ile röportaj gerçekleştiren Çiçek, RAM krizi hakkında moral bozucu açıklamalar yaptı.

Kullanıcılar istedikleri parçaları bulamayacak hâle geldi, kriz daha da derinleşecek

CES 2026’da yapılan röportajda konuşan Çiçek, kriz nedeniyle bilgisayar toplayacak kullanıcıların artık istedikleri parçaları bulamayacak hâle geldiğini belirtti. RAM’lerin ekran kartı fiyatlarına ulaştığını belirten İTOPYA kurucusu, krizin daha da derinleşeceğini ve önümüzedki dönemin iyice belirsiz hâle geldiğini belirtti.

DDR4 RAM’lere dönüş olabileceğini de belirten Yılmaz Çiçek, yavaş yavaş seçim yapılamayan “Ne bulursan al” dönemine girildiğini belirterek bilgisayar sektöründe de durumun gün geçtikçe daha kötü hâle geldiğini belirtti. Kendilerinin ne kadar hazırlıklı olduğu sorusuna ise yaz aylarını geçirecek kadar stoklarının bulunduğunu, mümkün olduğunca ürün bulmaya çalıştıklarını belirtti. Ancak İTOPYA’nın da önünü göremediğini, ne bulursalar aldıklarını belirtti.

Yani anlayacağınız RAM krizi, dünyanın dört bir yanından teknoloji şirketlerini derinden etkilemiş durumda. Telefondan bilgisayarlara kadar her şeyde fiyat artışları görmemiz olası. Krizin uzun da bir süre devam etmesi bekleniyor.