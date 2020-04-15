New York'ta Yerli Tele-tıp Yazılımı Kullanılacak

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının mücadelesinde uzaktan sağlık teknolojilerinin önemi giderek artarken, yeni bir çözüm geliştiren İTÜ ARI Teknokent’ten çıkan yerli bir şirket, salgının yeni merkezi haline gelen ABD'de hastanelerde devreye girecek. Ceiba’nın geliştirdiği Covid-19 teletıp yazılımı sayesinde bir hekim uzaktan 100’ün üzerinde hastaya tedavi imkanı sağlayabilecek.

İTÜ ARI Teknokent’te yer alan sağlık teknolojileri kuruluşu Ceiba’nın geliştirmiş olduğu tele-tıp çözümü, koronavirüs salgınının yeni merkezi haline gelen ABD’de hizmet vermek için hazırlanıyor. Covid-19 için yerli firmanın geliştirdiği bu teknoloji sayesinde, izolasyon ve karantina odalarına kurularak, monitör ve solunum cihazı gibi başucu cihazlarından anlık veri akışı sağlıyor.

Doktor ve hemşirelerin, karantina altındaki hastanın takibini akıllı telefonlarından yapabildiği sistem, hastanın durumu kötüleşmeye başladığında otomatik olarak tanı uyarısı oluşturarak uyarı gönderiyor.

Ceiba’nın kurucusu ve yönetim kuruluş başkanı Afşin Alp, “Sistem ile hastanın anlık verileri alınıp, işleniyor ve hekime cep telefonundan ulaştırılıyor. Sistem, hekimlerimize uzaktan hasta bakımı ve takibi ile tek başlarına 100’ün üzerinde hastaya tedavi sunma imkanı sağlıyor” dedi.

Alp, tasarlanan bu sistemin yoğun bakım servislerinde hasta başında çalışan sağlık personelinin enfeksiyona minimum düzeyde maruz kalmalarını sağlamak için yaptıklarını aktardı. Alp, bahsedilen tele-tıp çözümünün Türkiye’de mevcut doktor ve hemşire sayısı ile yeni açılacak olan sahra hastaneleri ve şehir hastanelerinin yönetimini de kolaylaştıracağını belirtti.

Afşin Alp, önümüzdeki aylarda geliştirdikleri Covid-19 çözümlerinin, New York ve New Jersey eyaletleri başta olmak üzere ABD’deki hastanelerde de devreye gireceğini söyledi.