İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi IEEE kulüplerinin ortaklaşa düzenlediği web sitesi kodlama hackathonu 4 Ocak'ta başlıyor. Katılımcıları sürpriz ödüller bekliyor.

Yazılıma ilgi duyan ve kendini bu alanda geliştirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir etkinlik gerçekleşecek. İstanbul Teknik Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi IEEE kulüpleri ortaklığında gerçekleşecek olan WEBoost Hackathon'da katılımcılar her günün sonunda sürpriz ödüller ve çekilişler ile karşılaşacak.

4-7 Ocak tarihleri arasında html, css, bootstrap, javascript eğitimleri ile gerçekleşecek olan etkinlikte eğitimlerin ve sürpriz çekilişlerin ardından 8 ve 9 Ocak'ta ise ödüllü yarışma gerçekleşecek.

Toplamda 10.000 TL ödül

WEBoost Hackathon'da eğitimlerin ardından gerçekleşecek olan yarışmaya katılan takımları ise toplamda 10.000 TL'lik ödüle sahip olma şansı bekliyor. 3 jüri üyesi tarafından kazananın belirleneceği yarışma ve etkinliğin diğer tüm detayları hakkında bilgi almak isterseniz buraya tıklayarak internet sitesine göz atabilir; gelişmelerden haberdar olmak için ise buraya tıklayarak Discord sunucusuna ulaşabilirsiniz.