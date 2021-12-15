Bu sene 14. kez gerçekleşecek olan İTÜ İşletme Mühendisliği Kulübü Bilişim Teknolojileri Zirvesi 17 Aralık'ta başlıyor. Etkinliğin bu seneki ana teması, 'Oto-Sapiens'

Bilişim Teknolojileri Zirvesi bu yıl İTÜ Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi'nde faaliyet göstermekte olan İşletme Mühendisliği Kulübü tarafından “Oto-Sapiens” ana temasıyla gerçekleştirilecek. 17-18 Aralık 2021 tarihlerinde İTÜ Maçka Kampüsü’nde gerçekleşecek ve eş zamanlı olarak btz.org.tr sitesinde canlı olarak yayınlanacak olan Bilişim Teknolojileri Zirvesi, bilişimi teknik yönlerinden ziyade sektörel gelişime ve bilgilere odaklanarak inceleyecek.

Etkinlik bu yönüyle üniversite öğrencilerinin sektöre dair soru işaretlerini yanıtlayacak ve iş dünyası ile öğrenciler arasında köprü görevi görecek. Farklı oturumlar ile verimli geçecek iki gün sonunda katılım sağlayan tüm öğrenciler için farklı kazanımlar sağlayacak.

Zengin bir etkinlik programı katılımcılar bekliyor:

İki gün boyunca sürecek ve hibrit olarak gerçekleşecek olan etkinlikte farklı sektörlerden pek çok profesyonel, konuşmacı olarak yer alacak. Teknolojinin odağındaki konuların konuşulacağı etkinlikte profesyoneller aynı zamanda öğrencilere kariyer planlaması noktasında da pek çok bilgi sunmuş olacak.

17 Aralık günü saat 10:00 itibarıyla başlayacak olan etkinlikte Oturumlar, BT Alanı, İnteraktif Bölüm, yatırımcılar ve girişimcilerin buluştuğu Dijifikir E-İş Fikri Yarışması, sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler ve ödüllerinin buluştuğu Sosyal Medya Ödülleri töreni olmak üzere 5 ana bölüm yer alacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe kayıt olmak isterseniz buraya tıklayabilir; tüm konuşmacılara ve etkinlik takvimine göz atmak için burayı ziyaret edebilirsiniz.