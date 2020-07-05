İTÜ ARI Teknokent’in eski Genel Müdürü Deniz Tunçalp, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC’de yeni bir kuluçka ve teknokent kurulacağını açıkladı. Deniz Tunçalp, nisan ayında ARI Teknokent’teki görevinden ayrılmıştı.

Daha önce İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent’in Genel Müdürlüğünü yapmış olan Deniz Tunçalp, bugün LinkedIn üzerinden yeni projesini açıkladı. İTÜ Üniversite sanayi iş birliği ve girişimcilik alanında rektör danışmanı olan Deniz Tunçalp, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yeni bir kuluçka merkezi kurmak üzere yola çıkacağını açıkladı.

Deniz Tunçalp, yaptığı paylaşımda “Üniversitemin görevlendirmesi ile İTÜ KKTC’ye kuluçka kurmak ve teknokent fizibilitesi hazırlamaya gidiyorum. Tam zamanlı görevlendirme olduğu için görev süresince çoğunlukla Magosa ve Lefkoşa civarında olacağım.” ifadelerini kullandı.

Kuluçka merkezi fırsatlara kapı açacak:

KKTC’de yeni bir kuluçka merkezi kurmak üzere yola çıkan Deniz Tunçalp, kuluçka merkezi için isim önerilerine de açık olduğunu belirtti. Tunçalp, kuluçka merkezinin isminin Kıbrıs Türkçesi’nden bir kelime olursa daha güzel olabileceğini de LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşıma ekledi.

Deniz Tunçalp, geçtiğimiz nisan ayında İTÜ ARI Teknokent’in Genel Müdürlüğündeki görevine son vermişti. Deniz Tunçalp, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada görevinden ayrılma nedeninin üniversite yönetiminin ortak kararı olmasının yanı sıra İTÜ’deki kendi akademik işlerine odaklanmak istemesinin de olduğunu paylaşmıştı.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Deniz Tunçalp başkanlığında KKTC’de açacağı kuluçka merkezi de herhangi bir kuluçka merkezinden farksız olarak birçok fırsata ev sahipliği yapacak. Kuluçka merkezleri sayesinde bir girişimci, girişimini geliştirmek için maddi ve manevi destek bulabilecek.

Kuluçka merkezlerinin tek işlevi yalnızca bununla da sınırlı değil. Kuluçka merkezleri, yeni olan girişimcilere ofis, ekipman ve altyapı desteği sağlar; düzenlenen eğitim programlarına ücretsiz katılım olanağı verir; girişimin yönlendirilmesine yardımcı olur ve yatırımcılarla girişimcileri bir araya getirir.