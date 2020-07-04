2025’ten Sonra En Fazla İş İmkanı Sağlayacak Meslekler

Önümüzdeki 5 sene içerisinde hangi meslek gruplarında daha fazla talep oluşacak. Bugün sizlere Slice.ca tarafından yapılan araştırma sonucuna göre 2025 yılında en fazla talep görmesi beklenen meslek gruplarını sunacağız.

Kariyer planlaması yaparken genelde günümüz şartlarını değil gelecekte hangi mesleklerin daha çok ön plana çıkacağını da düşünürüz. Örneğin yapay zekâ üzerine yapılan kariyerler, son yıllarda giderek daha önemli bir hal alıyor. Her dönem kariyer planlamasında geleceğe bakılır, ancak önümüzdeki seneler bu konuda çok daha önemli gözüküyor.

Dördüncü Sanayi Devrimi’nden bahseden Dünya Ekonomik Forumu, önümüzdeki 5 yılın hangi iş sektörlerindeki talebin düşeceğini, hangilerinin ise yükseleceğini araştırdı. Yapılan araştırmaya göre önümüzdeki 5 yıl içinde otomasyon sektöründe milyonlarca iş ihtiyacı ortadan kalkacak.

Bugün sizlere “Slice.ca” tarafından yapılan araştırma sonucuna göre 2025’ten sonra en fazla talep görmesi beklenen işlerden bazılarını sunacağız. Eğer hazırsanız, sizleri listemize alıyoruz.

2025’te en fazla talep görmesi beklenen meslek grupları

Uygulama Geliştiricisi

Günümüzde her şey dijitalleşmeye devam ettikçe bu noktada pek çok yardımcı uygulamalar görmeye başladık. Hız kazanan teknolojinin etkisiyle gelecek yeni ürünler de düşünüldüğünde uygulama geliştiriciler uzunca bir süre sağlam paralar kazanmaya devam edecektir.

Pazarlama Analisti

Piyasaya aynı ürünün pek çok farklı versiyonu çıktıkça bu ürünlerin pazarlama stratejileri de önemli bir hal alıyor. Bu noktada da devreye pazarlama analistleri giriyor. Bu iş sektörünün önümüzdeki yıllarda ise çok daha önemli bir konuma yükseleceğini düşünebiliriz.

Bilgisayar ve Bilişim Sistem Yöneticileri

Yeni teknolojiler hayatımıza girdikçe yeni iş alanlarında istenilen kriterler de yükseldi. 2025 yılına kadar ise bilgisayar kullanmayı bilmeyen bir kişinin iş bulmasının son derece zor olacağı düşünülüyor. Özellikle tüm iş sektörlerinin bir şekilde bilgisayarla bağlantılı olacağı düşünülüyor.

Perakende Satış Ortağı

Önümüzdeki senelerde robotlar tarafından pek çok işin yapılabileceği düşünülüyor. İnsanlar ise daha çok farklı meslek gruplarına kayacak. Bu meslek gruplarının başında ise perakende satış ortaklığı yer alıyor. Robotların yakın bir zamanda ele geçiremeyeceği bu meslek, kişisel başarıya göre büyük kazançlar sağlayabilir.

Sağlık Yardımı

Sağlık bakım yardımcıları, önümüzdeki yıllarda çok daha büyük bir sektör halini alacak. Bu da önümüzdeki senelerin en güvenilir işlerinden birinin oluşmasını sağlayacak.

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Müşteri hizmetleri temsilcileri, hiçbir zaman dünyanın en çok kazandıran mesleği olmadı. Üstelik uzun mesai saatleriyle de sürekli eleştirildi. İşin kalitesi önümüzdeki senelerde artar mı bilinmez, ancak 2025’ten sonra da hayati sektörlerden biri olmaya devam edecektir.

Kamyon Şoförlüğü

Masa başında oturmak istemeyen kişilerin en rahat para kazanacağı yerlerden biri direksiyon başında ağır yük taşımaktır. Bu işin, taşımacılıktaki artışla birlikte daha da önemli bir hal alması bekleniyor. Yakın gelecekte bir şoföre ihtiyaç duymayan kamyonların çıkacağını düşünebiliriz, ancak bunun çok da yakın bir gelecekte olduğu düşünülmüyor.

İstatistikçi

Geleceğin önemli işlerinden biri de istatistik işi olacak. Muhasebecilerin yerini alması beklenen istatistikçiler, gitgide daha büyük çekişmelerin yaşandığı sektörde önemli bilgilerle fark yaratabilirler.

Solar Fotovoltaik Yükleyici

Son yıllarda yenilenebilir enerjiye ciddi yatırımlar yapıldığını biliyoruz. Bu yatırımların büyük kısmı ise güneş enerjisine yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda güneş panellerine çok daha fazla talep olması beklenirken fotovoltaik tesisatçılara da fazlasıyla iş düşüyor.

Rüzgar Türbini Servis Teknisyeni

Yenilenebilir enerjilerin bir diğer önemli temsilcisi ise rüzgârlar. Son yıllarda pek çok tepeye rüzgâr türbinleri yapıldığını gördük. 2025’e kadar bu türbinlerinin daha da fazla artması ve düzenli servise ihtiyaç duyacakları düşünülüyor.

Pratisyen Hemşire

Özellikle doktorların hastalara yetişemediği durumlarda çok önemli rol oynayacak pratisyen hemşireler, 2025’ten sonra daha yaygın bir şekilde çalışmaya başlayacak. Doktorlar gibi hastalıkları teşhis edebilmeleri için özel bir eğitim alan bu hemşireler, sağlık hizmetlerinde önemli bir adım olarak gösteriliyor.

Diş Doktoru

Aslında daha önce olduğu gibi önümüzdeki uzun yıllarda da tüm doktorlar talep görmeye devam edecek, ancak diş hekimlerinin hem iş başına aldıkları gelir artacak hem de gelecekte daha fazla insana hizmet edecek.

Önümüzdeki 5 sene içerisinde bu meslek gruplarına ilginin artması bekleniyor. Sizler de kariyer planlaması yaparken bu meslek gruplarını da göz önünde bulundurabilirsiniz. Elbette, bir mesleği sadece iyi para kazandırdığı için değil, aynı zamanda “sevdiğiniz” için yapmanızı öneriyoruz.