İTÜ Management and Engineering Days Başladı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstriyel Proje Geliştirme ve İşbirliği Kulübü tarafından düzenlenen Management and Engineering Days (MED) başladı. Bugün başlayan etkinlikten yöneticilik ve mühendislik hayali kuran herkes faydalanabiliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstriyel Proje Geliştirme ve İşbirliği Kulübü tarafından ilk olarak Kasım 2019’da Ayazağa Kampüsü'nde Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Management and Engineering Days (MED), bu sene de aynı konumda gerçekleşiyor.

Yüz yüze gerçekleşmekte olan etkinlikte bütün mühendis ve yönetici adaylarının önemli mühendis ve yöneticilerin verdiği seminerlerde şirketleri ve iş hayatını daha yakından tanıması sağlanıyor.

1 - 2 Kasım tarihlerindeki etkinlik herkesin katılımına açık

Gençleri iş hayatına hazırlamayı hedefleyen etkinlikte bu sene katılımcı öğrenciler mülakat simülasyonlarına da katılabilecek. Bu sene etkinlikte Sanko ve Tofaş mülakat simülasyonları yer alıyor.

Etkinlikte aynı zamanda mühendislik ve yönetim üzerine çeşitli oturumlar da gerçekleşiyor. Etkinlik hakkındaki detaylara göz atmak ve etkinliğin ikinci gününe dahil olmak için buraya tıklayarak MED etkinlik sayfasına ulaşabilirsiniz.