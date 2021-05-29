Tamamen İTÜ Yapay Zeka Öğrenci Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi 2021, bugün başladı. 2 gün sürecek etkinliğin ilk gününde birçok şirketten uzman isim, söyleşilerde bulundu. Katılım şartı olmadan etkinliğe giren katılımcılarla etkileşim halinde olarak yürütülecek zirve, yarın yine önemli konuşmacılarla devam edecek.

Yapay zeka teknolojisi hakkında meraklı olanların kaçırmaması gereken bir etkinlik, bugün başladı. İstanbul Teknik Üniversitesi Yapay Zeka Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi 2021, birçok şirket ve önemli ismi yapay zeka hakkında söyleşilerde bulunmak üzere bünyesinde topluyor.

İki güne yayılan etkinliğin ilk etabı bugün gerçekleştirildi. Gün içinde 7 ayrı oturum düzenlendi. Yarın devam edecek olan Yapay Zeka Zirvesi 2021’de yine bu alanda yetkin isimler, çevrimiçi ortamda söyleşilerde bulunacak.

Yapay zeka söyleşileri yarın devam edecek

İTÜ Yapay Zeka Öğrenci Kulübü tarafından 29-30 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Yapay Zeka Zirvesi 2021, bugün başladı. 2 günde 13 konuşmacının farklı oturumlarda bilgi vereceği etkinliğin ilk gününde, bu konuşmacılardan 7’si oturumlarını gerçekleştirdi. Migros, Sahibinden, BITES, Türkiye İş Bankası, Roketsan ve Delivers AI gibi şirketlerden önemli isimlerin bulunduğu oturumlar, yarın farklı şirketlerle devam edecek.

Bugünkü gibi ZOOM üzerinden devam edecek oturumlarda Havelsan, inzva, Vodafone ve Yemeksepeti’nden uzman isimler yer alacak. Yapay zeka alanında ilerlemek isteyenler için ilham kaynağı olacak etkinlikte konuşmacılar, katılımcılardan birebir soru da kabul edecek. Katılımcı ve konuşmacıların etkileşim halinde olacağı zirve, ülkemizde bulunan geleceğin yapay zeka uzmanlarının ufkunu genişletecek. Herhangi bir ücret veya katılım koşulu olmayan Yapay Zeka Zirvesi 2021’e katılmak için buraya tıklayıp gerekli formu doldurabilir, size verilecek bağlantıyla Zoom kanalına katılabilirsiniz.