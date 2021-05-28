Marmara Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Zirvesi Başlıyor

Türkiye'den önemli iş insanlarının konuk olarak katılacağı ve deneyimlerini paylaşacağı Marmara Üniversitesi Kariyer ve Gelişim Zirvesi, 29 Mayıs'ta başlıyor. İki gün sürecek etkinlikte katılımcılar kariyer planlamalarına yönelik önemli kazanımlar elde edebilecek.

Türkiye'nin en büyük üniversite kulüplerinden biri olan Marmara Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Kulübü tarafından bu sene altıncısı düzenlenen Kariyer ve Gelişim Zirvesi, iki gün boyunca devam edecek dolu bir etkinlik programı ile 29 Mayıs'ta başlıyor. Etkinlikte ülkemizin önemli iş insanları konuk olarak yer alacak ve düzenlenecek oturum ve workshoplarda deneyimlerini paylaşacak.

Toplamda sekiz oturumdan oluşan etkinlikte, oturumlarda iş insanları gençlere kendi kariyerlerini aktararak kariyer planlamalarına yönelik tavsiyelerde bulunacak. Gerçekleşen oturumlar sonrası iki farklı workshop düzenlenecek. Workshoplardan ilkinde CV hazırlama pratiği yapılacak. İkinci workshopta ise canlı mülakat simülasyonu ile iş hayatına adım atmada oldukça önemli olan mülakatlara yönelik bilgi paylaşımları yapılacak. Gerçekleşecek canlı interaktif mülakata katılacak kişi, başvurular arasından seçilecek.

Kariyer ve Gelişim Zirvesi'ne kayıtlar devam ediyor:

Selin Türkmenoğlu, Sinan Dumlu, Yasin Kaygusuz, Işıl Hasdemir, Enis Altıok, Dr. Serhan Yılmaz, Cüneyt Özdilek, Cem Çelebiler, Ahmet Hamdi Atalay, Özge Aldemir, Esra Eseroğlu Günay gibi tecrübeli isimlerin yer alacağı Kariyer ve Gelişim Zirvesi için kayıtlar devam ediyor.

Profesyonel iş hayatına yönelik önemli deneyimler elde edebileceğiniz etkinliğe katılmak ve deneyimli profesyoneller ile bilgi paylaşımı yapmak; geleceğiniz için önemli bir deneyimi listenize eklemek isterseniz, etkinliğe katılmak için buraya tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda aynı bağlantı üzerinden, yapılacak mülakat simülasyonuna katılmak için de başvuru oluşturabilirsiniz.