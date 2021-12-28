İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü tarafından bu sene dokuzuncu kez düzenlenecek olan SanalBorsam yarışması 3 Ocak'ta Menkul Kıymetler Ligi ile başlıyor.

19 yıldır faaliyetlerini yürüten ve ''Yatırımın en büyüğü kendinize!'' mottosuyla yola çıkan İstanbul Teknik Üniversitesi Yatırım Kulübü, geçtiğimiz dokuz senedir SanalBorsam isimli etkinliğini düzenliyor. Öğrencilere maddi kaygı duymadan borsa deneyimi yaşatmayı amaçlayan ücretsiz bir yarışma olan SanalBorsam, aynı zamanda ülkemizin ilk sanal portföy yarışması.

Bu sene Menkul Kıymetler Yarışması ve Kripto Para Yarışması şeklinde iki ana lig ile gerçekleşecek olan yarışmada yarışmacılara 100.000 TL sanal para verilecek ve bu sanal paranın gerçek borsa değerlerinde yükseltilmesi beklenecek. Menkul Kıymetler Ligi yarışması 3 - 31 Ocak tarihlerinde gerçekleşecekken Kripto Para yarışması ise 14 - 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek.

Dereceye giren öğrencilere ödül var:

Finfree isimli uygulama üzerinden düzenlenecek olan yarışmada lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan katılımcılar uygulamadaki akademi kısmı ile borsa hakkında bilgiler edinebilecek ve ardından da yarışmaya dahil olarak ödüller için mücadele edecek.

Yarışmada dereceye giren katılımcılara staj imkanı, burs, elektronik ürünler gibi farklı ödüller verilecek. Eğer siz de bu deneyimin bir parçası olmak ve kendinizi finansal okuryazarlık alanında geliştirirken bir yandan da ödül kazanmak isterseniz buraya tıklayarak SanalBorsam'ın internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.