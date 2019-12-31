Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, önümüzdeki ay Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2020’nin açılış konuşmacılarından biri olacak.

Her yıl ocak ayında Las Vegas, Nevada'da düzenlenen ve dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı olarak bilinen CES (Consumer Electronics Show - Tüketici Elektroniği Fuarı), önümüzdeki yıl 52’inci kez kapılarını açacak. Her zamanki gibi oldukça hareketli geçmesi beklenen CES 2020, çok önemli bir misafiri ağırlayacak.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, dev fuarın açılış konuşmacılarından biri olacak. Konuşma, 7 Ocak Salı günü Venedik Palazzo Balo Salonu'nda saat 14:00'de yapılacak.

Organizasyonun düzenleyicisi Consumer Technology Association (CTA) tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ivanka Trump, "CES, dünyanın en etkili teknoloji etkinliklerinden biri olduğunu daha önce defalarca kanıtladı. Bu yıl hükümetin, Amerikalı öğrencilerin ve çalışanların donanımlı olmasını sağlamak için özel sektör liderleriyle nasıl çalıştıkları hakkında konuşmak için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile Amerikan İşçi Ulusal Konseyi eş başkanlığını yürüten Ivanka Trump, kadınların ve ailelerinin ekonomik olarak güçlendirilmesi ile ilgili projeler geliştiriyor. Başkan Yardımcısı Jared Kushner’ın eşi olan 38 yaşındaki Ivanka Trump, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin ev sahipliğinde CTA'nın Lahey'deki 2019 Küresel Girişimcilik Zirvesi'nde de konuşmacı olarak yer almıştı.

7-10 Ocak 2020 tarihinde düzenlenecek olan CES 2020’nin açılış konuşmacıları arasında Quibi CEO'su Meg Whitman, NBCUniversal'ın başkanı Linda Yaccarino, Daimler Başkanı Ola Källenius, Delta Air Lines CEO'su Ed Bastian, Samsung Electronics CEO'su Hyun-Suk Kim ve Unilever CEO'su Alan Jope yer alıyor.