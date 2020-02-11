Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, insansız hava araçlarını (İHA) kurallara aykırı uçuranlara 18 bin TL'ye kadar para cezası verileceğini açıkladı. Ayrıca yeni düzenleme kapsamında uçakta cep telefonunu uçuş moduna almamanın cezası da 2 bin 603 TL oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen idari para cezaları önemli oranda artırıldı. Türk Sivil Havacılık Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ, bugun Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.

Söz konusu düzenlemeye göre hem sivil havacılık kurallarına uymayan yolcular hem de izinsiz veya eksik bilgiler beyan ederek drone gibi insansız hava araçlarını (İHA) uçuran kişilere büyük para cezaları geliyor.

Uyarılmasına rağmen uçakta elektronik cihazları çalıştırmaya devam eden, koltuğuna oturmayan, emniyet kemerini bağlamayan, yolcuları rahatsız eden ve uçuş ekibinin verdiği talimatları yerine getirmeyen kişilere 2.603 lira para cezası verilecek.

Ruhsat, bilgi ve belge verilmesi, posta taşıması, değişikliklerin bildirilmesi, sivil hava araçlarının tescili, pilotların yeterlilik belgesi ile kaptanın yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümlerine aykırı davrananlara kesilecek para cezası ise 3.182 lira ile 31.905 lira arasında değişecek.

Tebliğ ayrıca kurallara aykırı insansız hava aracı (İHA) uçuranlara büyük para cezaları verilmesini öngörüyor. Bu kategorideki araçları Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan kayıt sistemine kaydetmeyenlere 9.013 lira idari para cezası uygulanacak. Kayıt sırasında eksik ya da yalan beyanda bulunan kişiler ise 18.025 lira ceza ödemek zorunda kalacak.

Belirtilen alanlar dışında İHA uçuran kişilere ve Genel Müdürlüğün sivil havacılığı düzenlemek maksadıyla koyduğu kurallara uymayanlara da 1.803 liradan 18.025 liraya kadar idari para cezası verilecek.