İzlerken Kahkahalara Boğulacağınız 5 Yabancı Komedi Dizisi

Özellikle yabancı dizi kültürü ülkemizde yaygınlaşmaya başladıkça, sitcom olarak kısalttığımız 'situation comedy' (durum komedisi) türü de hayli popüler oldu. Bu listemizde, sitcom dendiğinde akla ilk gelenler arasında olan 5 şahane diziyi sizin için derledik.

Durum komedisi, gündelik hayatta yaşanan basit komikliklerin ekrana yansımasıdır diyebiliriz. Olağan ve hepimizin her an başına gelebilecek olayların biraz daha mizahi bir dille anlatıldığı sitcomlar, belki de çok gerçek olması sebebiyle, izlerken kahkahalara boğulmamıza sebep olur.

Tabii ki onlarca başarılı sitcom var ve hepsi de birbirinde eğlenceli. Ancak her türde olduğu gibi, sitcomlarda da bir 'ilk akla gelenler' listesi var. Adını bu listede göreceğinize inandığımız 5 sitcomu bu içeriğimizde listeledik. Siz de burada olmayan ama bu listeye eklemek istediğiniz diğer sitcomları bizimle paylaşabilirsiniz. İyi eğlenceler!

The Simpsons (Simpsonlar) - 1989 / 30. Sezon

Simpsonlar, hem animasyon hem de sitcom sevenlerin favori dizilerinden birisi ve türünde 'klasik' diyebileceğimiz yapımlar arasında. 30 senedir kendine özgü mizahı ve şahane karakterleriyle izleyicilerini eğlendiren yapım; Homer, Marge, Bart, Lisa ve Maggie karakterlerinden oluşan küçük bir ailenin hayatına odaklanıyor.

Simpsonlar en uzun süredir yayında olan sitcomlardan biri ve günümüzde izlediğimiz birçok animasyon dizinin de etkilendiği yapım olarak karşımıza çıkıyor. Eğer izleme kararı alırsanız, en başından izlemenin zor olacağını bilmeniz gerek. Serinin 1989 senesinde yayınlanmaya başladığını da düşünürsek, ilk bölümler yerine daha yeni bölümlere göz atmanız daha eğlenceli olacaktır.

IMDb Puanı: 8.7

Rotten Tomatoes Notu: %84

South Park - 1997 / 22. Sezon

Bir diğer efsane animasyon komedilerden olan South Park; Kyle Broflovski, Eric Cartman, Stan Marsh ve Kenny McCormick isimli dört 'çocuğun' gülünç hayatlarını konu ediniyor. Tabii ki bu çocuklar çok da 'normal' değil ve aralarındaki iletişimin absürdlüğü bile izleyiciyi güldürmeye yetiyor.

Özellikle bir türlü gerçeğe yaklaşmayan şahane animasyon tekniğiyle dikkat çeken yapım, herkesin mutlaka göz atması gereken sitcomlar arasında. Tıpkı Simpsonlar gibi, South Park da 'hiç bitmeyecekmiş gibi' hissettiren yapımlardan. Serinin son olarak 22. sezonu yayınlandı.

IMDb Puanı: 8.7

Rotten Tomatoes Notu: %85

Animasyon türünde sitcomlara daha pek çok örnek eklemek mümkün. Örneğin Family Guy, Rick and Morty, Big Mouth ve King of the Hill gibi yapımlar da bu tür listelerde sıkça karşılaşacağınız türden diziler.

Friends - 1994-2004 / 10 Sezon

Yayınlandığı dönemden itibaren tüm dünyada en çok izlenen sitcomlardan biri olan Friends, aslında oldukça basit bir konuya sahip. 6 yetişkin arkadaşın sıradan hayatlarını izlediğimiz yapım, özellikle efsane karakterleriyle akıllarda kalan diziler arasında.

Sitcom izlemeyi ve bolca gülmeyi seviyorsanız ancak henüz Friends'e şans tanımadıysanız, mutlaka göz atmanızı öneririz.

IMDb Puanı: 8.9

Rotten Tomatoes Notu: %78

It's Always Sunny in Philadelphia - 2005 / 13. Sezon

5 sıradışı ve birbirinden alakasız karakterin etrafında dönen It's Always Sunny in Philadelphia, kendilerine 'The Gang' diyen ve bir bar işleten arkadaşların eğlenceli hayatlarını konu ediniyor. Başarısız, yeteneksiz, yalancı, fırsatçı ve hatta yeri geldiğinde sahtekar olan bu 5 karakter, aynı zamanda son derece komik ve sevimliler.

Listemizde yer alan diğer yapımlara kıyasla günümüze biraz daha yakın bir mizah dili olan seri, yeni bir sitcom'a başlamayı düşünüyorsanız değerlendirebileceğiniz bir seçenek.

IMDb Puanı: 8.7

Rotten Tomatoes Notu: %96

The Big Bang Theory - 2007 / 12. Sezon

Mayıs 2019'da final yapacağı açıklanan efsane seri The Big Bang Theory, hayatı 'normal' olandan oldukça uzakta yaşayan bir grup arkadaşın 'komik' hikayesini anlatıyor. Özellikle Sheldon karakteriyle hafızalara kazınan yapım için kısaca 'Dört bilim insanının sosyalleşemeyiş hikayesi' diyebiliriz.

Günümüzün en başarılı sitcomlarından olan The Big Bang Theory, şu an yeni bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor. Eğer izlemediyseniz, ilk bölümü açıp 'Oynat' tuşuna basmanızı tavsiye ederiz.

IMDb Puanı: 8.2

Rotten Tomatoes Notu: %81