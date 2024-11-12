Bir İnsanın Yaptıklarını "İzleyerek" Öğrenen Robot Geliştirildi [Video]

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Viyana'da bir grup bilim insanı, "izleyerek" öğrenebilen bir robot geliştirdi. Bu robot, kodlama sürecinin kolaylaştırılabileceğini de gözler önüne sermiş oldu.

Viyana Teknoloji Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bir grup bilim insanı, "izleyerek" öğrenen bir robot geliştirmeyi başardılar. Bu robot, herhangi  bir işi önce izleyip öğreniyor, ardından da kendi kendine yapmaya başlıyor.

Robotlar her geçen gün biraz daha gelişiyorlar ancak gelişmişlik seviyesi arttıkça, zorluklar da artıyor. İşte bu durumun farkında olan bilim insanları, bu kez bambaşka bir teknik uygulamaya karar verdiler. Yapılan çalışmalar sonucunda izleyerek lavabo temizliği yapmayı öğrenen bir robot geliştirilmiş oldu.

Peki bu nasıl mümkün oldu?

izleyerek öğrenen robot

Bilim insanları, bu çalışma kapsamında özel bir temizlik süngeri oluşturdular. Sensörlerle donatılan bu temizlik süngeri, ilk olarak bir insan tarafından kullanıldı. Sensörlerin topladığı veriler, robotun makine öğrenimi algoritmasına aktarıldı. Elde edilen veriler, robotun bir insanın yaptığı temizliği taklit etmesini sağlamayı başardı.
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Eğer geleneksel yöntemler kullanılsaydı lavabo temizliğinin baştan sona kadar kodlanması gerekecekti. İşte Viyana'da yapılan çalışma, bilim insanlarının işlerini kolaylaştırmış oldu. Üstelik uzmanlar, bu çalışmanın henüz erken aşamada olduğunu söylüyorlar. Boyama yapmak, kaynak işleri ve zımparalama gibi çeşitli işlerde de aynı yöntem uygulanabilir.

Robotun lavabo temizliği yaptığını gösteren video:

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Kaynak : https://www.tuwien.at/tu-wien/aktuelles/news/news/roboter-lernt-waschbeckenputzen
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