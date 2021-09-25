İzmir'de İZFAŞ fuar alanında bulunan Kuleizmir, kapılarını yarın hizmete açacak. Tesisin açılışından bir gün önce sizler için yeni tesisi gezdik.

İzmir, son yıllarda oyun sektörü için ülkemizin lokomotif şehirlerinden biri olarak göze çarpıyor. Daha önce pek çok başarılı oyun girişiminin ortaya çıktığı bu güzide şehrimize yakışan yeni bir çalışma platformu yakında kapılarını oyun girişimciliği ekosisteminde yeni fikirleri olanlara açıyor.

Kuleizmir – Oyun Girişimciliği ve Yazılım Merkezi’nin açılışı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in katılımı ile gerçekleştirilecek. Yeni tesisin amacı ise Türkiye'nin girişimci ruhunu teknoloji ile bir araya getirebilmek.

Oyun dünyası İzmir'de buluşacak

İZFAŞ'ın fuar alanında bulunan Kuleizmir – Oyun Girişimciliği ve Yazılım Merkezi, yeni fikir ve projelerin kurgulanıp katma değere dönüştüğü bir üretim platformu olarak hizmet vermesi için tasarlandı. Projede İzmir şehrinin ticari ortakları, teknolojik altyapısı ve paydaşları bir arada hareket etti.

Digi Game Startup Studio ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş birliği yaptığı kuleizmir 10 katlı bir yapı. Yapının her katında da oyun sektörüne ya da dijital sektörlere adım atmak isteyen gençlerin ihtiyaç duyabilecekleri ekipmanlar bulunuyor. Ayrıca bu gençlerimiz, Kuleizmir aracılığıyla ilgili sektör, kurum, kuruluş ve üniversiteler ile de bir araya getiriyor.

Kuleİzmir neler sunacak?

Oyun girişimcisi olmak isteyen gençlerin önünü açacak olan Kuleizmir, oyun, bilişim ve yazılım gibi sektörlerde yer almak isteyenlere hem bağlantı anlamında destek veriyor, hem de ofis, mentorluk ve yatırımcılar ile bir araya gelme imkanı sağlıyor. Girişimcinin kapsamına göre kuleizmir içinde girişimcilere kat, özel oda veya serbest alanda masa imkanları sunuluyor. Ayrıca OYGEM bünyesinde hackathonlar, game jam etkinlikleri, summitler, eğitimler ve daha pek çok aktivite yapılacak.

Tesisin imkanlarından yararlanmak isteyen ancak nereden başlayacağına dair fikri olmayanlar için de, sektörde istihdam yaratmayı amaçlayan OYGEM Akademi eğitimleri de başladı. Yüzlerce katılımcı bu eğitimlerde oyun programlama, tasarım ve oyun müzikleri konusunda eğitim aldı. OYGEM de girişimcilere fikirlerini ve projelerini geliştirip hayata geçirebilmeleri için iş modeli oluşturma, şirketleşme, hibe programlarımdan yararlanabilme, fikri mülkiyet konularında onlara eğitim ve danışmanlık destekleri sağlayan uygulama merkezi olarak hizmet vermeye devam edecek.