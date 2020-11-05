İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi, İzmir depreminin uydu görüntülerini yayınladı. Paylaşılan görüntüler, depremin bıraktığı enkazın içler acısı boyutunu gözler önüne seriyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (İTÜ UHUZAM), 30 Ekim Cuma günü İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,9'luk depremin uydu görüntülerini yayınladı. Türkiye'nin ilk uydu yer gözlemevi olma unvanına sahip olup, Türkiye'nin en geniş uydu görüntü arşivine sahip olan merkez, depremin yol açtığı yıkımı gözler önüne seriyor.

İzmir depremine ait görüntüler, Pleiades ile WorldView-2 (WV-2) isimli uydular aracılığıyla sağlandı. Ayrıca paylaşılan görüntülerde, depremin en çok vurduğu Bayraklı değil, Seferihisar'da meydana gelen tsunaminin de bıraktığı etkiler görülebiliyor. Bugüne kadar paylaşılan görüntülerle yerden gördüğümüz enkazlar, uzaydan da durumun ne kadar içler acısı olduğunu ortaya koyuyor.

İşte uydudan alınan o görüntüler

İTÜ UHUZAM tarafından paylaşılan görüntüler, İzmir'de çöken hemen her binayı gösteriyor. Örneğin yukarıdaki görüntü, deprem sırasında yerle bir olan Yağcılar Apartmanı'na ait. Ayrıca deprem nedeniyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı ile Barış Sitesi de uydu kameralarına yansıdı.

Paylaşılan görüntülerde, Seferihisar'da yan yatan tekneler de görülebiliyor. Ayrıca İTÜ UHUZAM, toplanma alanları, çadır kentleri, arama kurtarma çalışmalarının devam edişini, iş makinelerini ve diğer her şeyi de gösteriyor. Eğer İTÜ UHUZAM'un paylaştığı çok daha fazla görüntüye ulaşmak isterseniz, burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.