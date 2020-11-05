İzmir'de Depremler İçin Erken Uyarı Sistemi Kurulacak

İzmir'de yaşanan 6,9'luk depremin ardından harekete geçen uzmanlar, İzmir'e erken uyarı sistemi kurmaya karar verdiler. Bir mühendis tarafından yapılan açıklamalara göre 8-10 saniye kazandıracak olan erken uyarı sistemi, kent genelindeki doğalgazın anında kesilip, yetkililerin uyarılmasını sağlayacak.

Ülkemizin en can yakan gerçeklerinden bir tanesi, ne yazık ki deprem. En son geçtiğimiz günlerde İzmir Seferihisar açıklarında gerçekleşen 6,9'luk depremde 114 vatandaşımızı kaybettik. Depremle ilgili "Deprem mi öldürdü binalar mı?" tartışmaları devam ederken, İzmir'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Elektronik ve Haberleşme Yüksek Mühendisi Süleyman Tunç, İzmir çevresine bir erken uyarı sisteminin kurulacağını söyledi.

Tunç'un açıklamalarına göre İzmir'e kurulacak erken uyarı sistemi, yetkililere 8 ila 10 saniye zaman kazandıracak. Deprem dalgalarının şehir merkezine gelmeden önce tespit edilmesini sağlayacak bu sistemle kent genelindeki doğalgaz anında kesilecek. Ayrıca metro ile hızlı trenlere ve yetkili mecralara da anında haber verilecek.

Süleyman Tunç, İzmir çevresine donatılacak erken uyarı sisteminin ilk olarak muhtemelen Çeşme ve Selçuk yakınlarında olacağını ifade ediyor. Lokasyonlarla ilgili çalışmaların devam ettiğini söyleyen mühendis, buraların tercih edilmesinin nedeninin fay hatlarına yakın ve kolaylıkla erişilebilecek olması olduğunu söylüyor. Üstelik Tunç'a göre bu sistem, bir hafta içerisinde kurulmaya başlayacak.

Mühendis, kurulacak sistemin etkiyi azaltacağını söylüyor. 8-10 saniyelik sürenin doğalgazın kesilmesi, metro ve yüksek hızlı trenlerin durdurulması için yeterli olduğunu söyleyen Tunç, erken uyarı sistemlerinin şehir yönetimlerindeki otomasyon sistemlerine bağlanabildiğini ifade ediyor. Tunç'a göre bu sistem sayesinde deprem sonrasında meydana gelecek yakıcı veya yıkıcı etki azaltılmış olacak.

Süleyman Tunç, bu sistemin Bursa ve İstanbul'da da kullanıldığını söylüyor. Kurulan sistemlerin olumlu sonuçlar doğurduğunu da test ettiklerini ifade eden Tunç, İzmir'in İstanbul'dan da daha avantajlı olduğunu söylüyor. Bunun nedenini şehir oturumlarının fay hatlarına yakınlığına bağlayan Tunç, İstanbul'daki erken uyarı sisteminin 4-5 saniye kazandırdığını söylüyor. İzmir'deki fay hatlarının merkezden 70-80 kilometre uzakta olması, kent için büyük avantaj.