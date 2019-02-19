İzmir Enerji Zirvesi'19, 23-24 Şubat'ta Ege Üniversitesi'nde

IEEE EGE 1991 yılından beri Ege Üniversitesi'nde faaliyetlerine devam eden, insanlık için gelişmiş teknoloji mottosuyla Ege Üniversitesi'nde değer üreten bir öğrenci topluluğu. Farklı mühendislik dallarından 7 komitesiyle her alanda etkinlikler ve teknik projeler üreten IEEE EGE'nin bu yılki ilk etkinliği İzmir Enerji Zirvesi'19 olacak.

IEEE EGE Power and Energy Society İzmir Enerji Zirvesi’19 etkinliğine çağırıyor. İlkini 2017 yılında yaptıkları ve 2018’de de seriye devam ederek büyük kitlelere ulaştıkları etkinliklerine 23-24 Şubatta 3.sü ile geleneği devam ettiriyor. Geçtiğimiz iki seneye göre bu sene farklı bir konseptle karşımıza çıkacaklar. Etkinliğin ilk günü seri oturumlar halinde konferans ve panellerle geçecek. İkinci günü ise Enerjinin farklı alanlarında paralel eğitimler verilip katılımcılar kontenjan dahilinde tercih ettikleri eğitimlere katılabilecekler.

İlk gün yapılacak programda;

ASELSAN’dan Güç kontrol ve yenilenebilir enerji program müdürü Tarık ORANÇ , PETKİM’den proses yöneticisi Başak TUNCER ve İzmir Kalkınma Ajansı’ndan Sencer ÖZEN’in sunumları yer alacak. Bunların yanında Enerji’de girişim ve yeni nesil araçlarla ilgili paneller yer alacak. Enejide girişim paneli Onur Enerji CEO ‘su moderatörlüğünde gerçekleşip StartUp olarak LOGGMA ve ENIO şirketleri ve bunun yanında Xgen Enerji kurucu ortağı İskender Kökey, ENERCAST firmasından Görkem teneler panelist olarak yer alacaklar. Yeni nesil araçlar paneli ise TEHAD kurucu başkanı Berkan BAYRAM moderatörlüğünde FORD OTOSAN’dan mühendis Sinan GÖKTEPE , KKTC’nin ilk yerli otomobil firması GÜNSEL’den Sertel TANTA ve KODECO CEO’su Kerem ODABAŞI katılımında gerçekleşecek. Teknik oturumların yanında Kendi Hayatının lideri ol konulu seminerleri ile Ahmet Şerif İzgören’in kurduğu İzgören Akademi’den de Zafer Parlak sosyal konuk olarak programda yer alacak.

İkinci gün ise;

Enerji Yönetimi ve Hukuku eğitimi başlığında Enerji Ekonomisi’nde Enercon firmasından Doç. Dr. Cenk SEVİM, enerji yönetim sistem standartları’nda Prof Dr. Arif HEPBAŞLI ve Enerji Hukuku kısmında ise Av. Selma Karaduman yer alacak.

Soğutma yükü hesabı ve enerji verimliliği adlı eğitimini yaşar üniversitesinden Dr. Hüseyin ÖZCAN,

Nükleer Teknolojiler ve Enerji eğitimini Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünden Doç. Dr. Berkay CAMGÖZ ,

Rüzgar Enerjisi ve fotovoltatik güç sistemleri eğitiminde Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsünden Doç. Dr. Numan Sabit ÇETİN ,

Biyükütle Enerjisi eğitiminde Ege Üniversitesi BESTMER kurucusu Prof Dr. Günnur KOÇAK,

TÜPRAŞ’tan petrokimya teknolojisi ile ilgili eğitimde Elektrik Baş mühendisi Turan TURHAN ve Proses baş mühendisi Gülşen Şahin ANDAŞ yer alacak.

IEEE EGE Power and Energy Society İzmir Enerji Zirvesi’19 hakkında daha detaylı bilgi almak ve etkinliğe kayıt olmak için izmirenerjizirvesi.org web sitesini ziyaret edebilirsiniz.