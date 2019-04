Prenses Leia'nın Filmde Nasıl Yaşadığı Açıklandı

Carrie Fisher'ın 2016'daki ani ölümü tüm dünyayı şaşırtmıştı. Ancak oyuncunun Star Wars filmlerine bağlantısını ve General Leia Organa karakterinin gelecek filmler için planlamasını düşünürsek en çok Star Wars hayranları bundan etkilendi.

2016'daki ölümüyle hepimizi üzen Carrie Fisher'ın, başlarda bu sene çıkacak Star Wars: The Rise of Skywalker'da olup olmayacağını bilmesek de sonrasında karakterinin döneceği açıklanmıştı. Bu yılın Star Wars Celebration etkinliğinde de filmin yönetmeni J. J. Abrams neler olacağı konusunda açık yürekle konuştu.

Bir panelde konuşan Abrams, Fisher'ı CGI ile filme dahil etmektense karakterin The Rise of Skywalker'daki sahnelerinin, The Force Awakens ve The Last Jedi'dan alınacak kullanılmamış görüntülerle yeniden oluşturulacağını söyledi:

"İmkansız bir durumdu. Hiçbir yolu yoktu. Ne yapabilirsiniz ki? O kısmı değiştiremezsiniz de karakteri sahneden çıkaramazsınız da. Sahneler ona göre yazılsaydı nasıl olurdu diye düşündük. Böylelikle filmde olabilirdi ve performansını dahil edebilirdik. Her gün onun burada olmadığını tekrar tekrar fark ediyorum. Ancak hala onunla çalıştığımız için her şey çok garip. Sahnelerde hâlâ var. Prenses Leia bu filmde bir şekilde yaşıyor ve bu benim aklımı başımdan alıyor,"

Luke Skywalker'ın son filmdeki kayboluşunu ve Fisher'ın sınırlı sayıdaki sahnelerini düşünürsek The Rise of Skywalker muhtemelen Leia'yı hak ettiği bir şekilde uğurlayacaktır. Film 20 Aralık'ta beyaz perdeye çıktığında Leia'nın Güç'e karışarak kardeşiyle buluşmasını izleyebiliriz.