Tom Cruise'un başrolünde olduğu Jack Reacher filmi, aksiyon sahneleriyle izleyenleri ekrana kitleyen filmler listesinin ilk sıralarında yer alıyor. Eğer aksiyon ve gerilim filmlerinden hoşlanıyorsanız Jack Reacher benzeri filmleri listelediğimiz bu içerik tam size göre.

2012 yılında vizyona giren Jack Reacher filmi, The New York Times’ın çok satanlar listesindeki yazar Lee Child'in kaleminden çıkan romanın beyaz perdeye uyarlaması.

Filmin oyuncu kadrosu birbirinden ünlü isimlerle dolu. En başta eski askerî polis olan Jack Reacher karakterini Tom Cruise canlandırıyor. Bir keskin nişancının beş kişiyi öldürmesiyle başlayan aksiyon dolu kovalamaca sahneleri oldukça nefes kesici. Eğer bu tarz filmler izlemeyi seviyorsanız, şimdi Jack Reacher benzeri filmleri listelediğimiz içeriğimize geçelim.

Jack Reacher benzeri filmler:

Sokağın Kralları (Street Kings)

Tetikçi (Shooter)

Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy)

Kolombiyalı: İntikam Meleği (Colombiana)

Kaçış Planı (Escape Plan)

Hayalet Tetikçi (Sniper: Ghost Shooter)

Emekli polis memurunun yozlaşmayla mücadelesi: Sokağın Kralları (Street Kings)

Yıl: 2008

2008 Tür: Aksiyon, Suç, Gerilim

Aksiyon, Suç, Gerilim Yönetmen: David Ayer

David Ayer Oyuncular: Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie

Keanu Reeves, Forest Whitaker, Hugh Laurie IMDb: 6.8

Jack Reacher film listemizin ilk sırasında Sokağın Kralları yer alıyor. Film, emekli polis olan Tom Ludlow'un karısı öldükten sonraki hayatında yaşadığı olayları ele alıyor. Ludlow'un görev aldığı polis departmanındaki yozlaşmaları fark etmesiyle hayatı aksiyon dolu bir hâl almaya başlıyor. Diğer polis arkadaşının öldürülmesi olayını araştırma görevini üstleniyor. Ludlow bu araştırma sırasında bir çok gerçekle yüzleşmek zorunda kalıyor.

Emekli polis memuru olan Tom Ludlow karakterini, John Wick ve Matrix filmlerinden tanıdığımız ünlü oyuncu Keanu Reeves canlandırıyor.

Bir keskin nişancıya kurulan tuzak: Tetikçi (Shooter)

Yıl: 2007

2007 Tür: Aksiyon, Dram, Gerilim

Aksiyon, Dram, Gerilim Yönetmen: Antoine Fuqua

Antoine Fuqua Oyuncular: Mark Wahlberg, Michael Peña, Rhona Mitra

Mark Wahlberg, Michael Peña, Rhona Mitra IMDb: 7.1

Filmde son derece yetenekli bir eski keskin nişancıl olan Bob Lee Swagger'in Amerika başkanını koruması için göreve geri çağrılması işleniyor. Fakat bu görev hiç de beklediği gibi çıkmıyor. Swagger'in geri çağrıldığı koruma görevinin bir tuzak olduğunu fark etmesiyle işler karışmaya başlıyor. Kurulan tuzağı çözmesi de kolay olmuyor.

Ayı Teddy, Saplantı gibi filmlerde de izlediğimiz oyuncu Mark Wahlberg'i aksiyonun içinde tamamen farklı bir rolde görüyoruz. Eğer ki keskin nişancıların olduğu bu tarzdaki filmleri seviyorsanız Tetikçi tam size göre bir film diyebiliriz.

CIA tetikçisinin kız arkadaşını kurtarma savaşı: Medusa Darbesi (The Bourne Supremacy)

Yıl: 2004

2004 Tür: Aksiyon, Gizem, Gerilim

Aksiyon, Gizem, Gerilim Yönetmen: Paul Greengrass

Paul Greengrass Oyuncular: Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen

Matt Damon, Franka Potente, Joan Allen IMDb: 7.7

Jack Reacher benzeri filmler listemize 2004 yapımı Medusa Darbesi filmiyle devam ediyoruz. Film, hafıza kaybının etkisinde olan CIA tetikçisi Jason Bourne ve kız arkadaşının mutlu hayatıyla başlıyor. Tahmin edildiği üzere bu mutlu hayat uzun sürmüyor. Bourne'e yapılan suikast girişiminden sonra her şey hızlıca değişiyor. Bourne, bilinmeyen bir düşman tarafından kaçırılan kız arkadaşını kurtarmak için harekete geçtiğinde ise eski kimliğiyle de yüzleşmek zorunda kalıyor.

İntikam ateşiyle büyüyen bir kadın: Kolombiyalı: İntikam Meleği (Colombiana)

Yıl: 2011

2011 Tür: Aksiyon, Drama, Gerilim

Aksiyon, Drama, Gerilim Yönetmen: Olivier Megaton

Olivier Megaton Oyuncular: Zoe Saldana, Michael Vartan, Callum Blue

Zoe Saldana, Michael Vartan, Callum Blue IMDb: 6.4

Filmde, 1992 yılında Kolombiya'da ailesinin öldürülmesine şahit olan 9 yaşındaki Cataleya'nın hikâyesi anlatılıyor. Cataleya, ailesinin ölümünden sonra bir gangster olan amcası Emilio'nun koruyuculuğuyla ABD'ye göç ediyor. İntikam duygusuyla büyüyen Cataleya amcasının kiralık katillerinden birisine dönüşüyor.

Avatar filmindeki başarısıyla tanınan ünlü oyuncu Zoe Saldana'yı Kolombiyalı: İntikam Meleği filminde başrolde izliyoruz.

Bir güvenlik uzmanının kendi tasarladığı hapishaneden kaçışı: Kaçış Planı (Escape Plan)

Yıl: 2013

2013 Tür: Aksiyon, Gerilim

Aksiyon, Gerilim Yönetmen: Mikael Håfström

Mikael Håfström Oyuncular: Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel

Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel IMDb: 6.7

Filmde dünyanın en önemli güvenlik uzmanlarından biri olan Ray Breslin'in kendi inşa ettiği hapishaneye mahkûm olarak girmesiyle macera başlıyor. Aynı zamanda eski bir savcı ve avukat olan Ray, yüksek güvenlik önlemleriyle dolu olan bu hapishaneden çıkabilmek için çok ince detaylı bir kaçış planı hazırlıyor. Bu planda hapishanenin en saygın kişisi olan Emil ile tanışıyor. Ray'in kaçış planına Emil de dahil oluyor.

Rocky serisiyle tanıdığımız ünlü oyuncu Sylvester Stallone, Kaçış Planı filminde Ray Breslin karakterini canlandırıyor.

İçerideki düşmanla savaşmak dışarıdaki düşmanla savaşmaktan zor: Hayalet Tetikçi (Sniper: Ghost Shooter)

Yıl: 2016

2016 Tür: Aksiyon, Drama, Gerilim

Aksiyon, Drama, Gerilim Yönetmen: Don Michael Paul

Don Michael Paul Oyuncular: Chad Michael Collins, Billy Zane, Dennis Haysbert

Chad Michael Collins, Billy Zane, Dennis Haysbert IMDb: 5.4

1026 yapımı bu filmde önemli bir doğalgaz tesisi teröristler tarafından ele geçirilmeye çalışılıyor. Bu durumu önlemek amacıyla keskin nişancılar görevlendiriliyor. Ancak bu keskin nişancılar arasında var olan köstebek nedeniyle hem içerİdeki hem de dışarIdaki düşmanlarla savaşmak oldukça zorlaşıyor. Bir hayalet tetikçinin hedefinde olduklarını bilen keskin nişancılar güvenlik ihlâlinin nedenini çözmeye çalışırken aksiyon dolu sahneler izleyiciyi ekrana kitliyor.

Jack Reacher benzeri filmler listemizin sonuna geldik. Sizin de eklemek istediğiniz filmler varsa yorumlarda buluşalım.

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