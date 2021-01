Film izlediğiniz ekranda kaybolmak isteyen, zamanın nasıl geçtiğini ise anlamak istemeyen bir sinemaseverseniz, yavaş tempolu filmler hoşunuza gitmeyecektir. Sizin için heyecandan yerinizden kalkmadan izleyeceğiniz en iyi 15 hızlı film listesi hazırladık.

Sinema herkes için farklı anlamlar içerir. Bazı izleyiciler yavaş tempolu bir filmin görüntüleri arasında keyifli vakit geçirmek ister, bazı izleyiciler ise soluksuz izleyebileceği hızlı film hayranıdır. Hızlı film yalnızca aksiyon filmi demek değildir. Bir aşk, bilim kurgu hikayesi ya da romantik komedi izlerken bile filmin hızlı temposuna kendinizi kaptırabilirsiniz.

Sizin için en iyi 15 hızlı film listesi hazırladık. Listedeki filmlerin her biri farklı bir türe ait, farklı bir yılda ve farklı bir ülkede yapılmış. Fakat her birinin ortak özelliği, izlerken kendinizi kaptıracak ve zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Yorgun bir günün akşamında, ne yapacağınızı bilmediğiniz sıkıcı bir günde 15 hızlı film listemizden herhangi bir filmi seçerek heyecan dolu zaman geçirebilirsiniz.

Soluksuz izlenecek birbirinden hızlı akışa sahip film önerileri:

Zombieland

The Grand Budapest Hotel

The Secret Life of Walter Mitty

Garden State

Pirate Radio

Limitless

Baby Driver

I Heart Huckabees

Stranger Than Fiction

Big Fish

The Brothers Bloom

Adaptation

Spring Breakers

Son of Rambow

Super Troopers

Zombieland (2009)

Zombieland, kıyamet sonrası senaryolar arasında en popüler olanlardan biri olan zombi felaketini eğlenceli bir hikaye üzerinden anlatıyor. Utangaç bir genç kendini bir anda zombi kıyametinin ortasında bulur. Ailesine ulaşma yolculuğu sırasında modern bir kovboy ve iki kız kardeşle karşılaşır. Sonrası hem eğlence hem heyecan dolu bir hayatta kalma yolculuğuna dönüşür.

The Grand Budapest Hotel (2014)

Yönetmen koltuğunda usta yönetmen Wes Anderson’ın oturduğu The Grand Budapest Hotel filminin oyuncu kadrosu tam bir ünlüler geçidi. Yıllar önce hizmet vermiş olan otelin hikayesini o dönem otelde çalışan bir gencin anlatısı ile izliyoruz. Dışarıdan oldukça normal görünen The Grand Budapest Hotel, aslında her anı sıradışı olan bir hikayeye sahne oluyor.

The Secret Life of Walter Mitty (2013)

Usta oyuncu Ben Stiller’ı hem yönetmen koltuğunda hem de başrolde izlediğimiz The Secret Life of Walter Mitty, bildiğimiz hiçbir Ben Stiller filmine benzemiyor. Kendi halinde, herkes gibi beyaz yakalı bir çalışan olan Walter’ın sıkıcı hayatı bir anda değişir. Kendini hayal bile edemeyeceği kadar büyük maceraların ortasında bulur ve film, başarılı anlatısıyla seyirciyi bu maceraya ortak eder.

Garden State (2004)

MTV Film Ödülleri’nde En İyi Öpüşme Sahnesi gibi ilginç bir dalda aday gösterilen Garden State filmini oyuncu Zach Braff yazdı, yönetti ve başrolünü oynadı. Zach Braff’e Natalie Portman’ın eşlik ettiği film; on yıl önce ailesinin evinden ayrılan sessiz ve kendi sorunlarıyla boğuşan bir gencin eve dönüş hikayesini anlatıyor. Elbette tüm eve dönüş yolculukları gibi bu yolculuk da normal olmayacaktır.

Pirate Radio (2009)

1960’lı yılların İngiltere'sinde devlet radyo ve televizyonu olan BBC, yayın dünyasını tekelinde tutmakta ve Rock'n Roll gibi aykırı müziklere izin vermemektedir. İngiltere’de The Boat That Rocked orijinal ismiyle, ABD’de ise Pirate Radio ismiyle vizyona giren film, o dönem uluslararası sularda Rock'n Roll yayını yapan ve ana karada oldukça popüler olan kaçak bir radyo kanalının sıradışı hikayesini anlatıyor.

Limitless (2011)

Bradley Cooper’un peformasıyla göz doldurduğu Limitless, beynimizin %100’ünü kullanırsak ne olur sorusuna yanıt veriyor. Hayatı giderek daha da kötü bir yola sürüklenen karakterimiz, gizemli bir hap sayesinde beynini tam kapasiteyle kullanmaya başlar ve hayatı hayal edemeyeceği bir şekilde değişir. Fakat bu gizemli hapın yarattığı sorunlar giderek içinden çıkılamaz bir hal alacaktır.

Baby Driver (2017)

Baby Driver filminin yönetmen koltuğunda aksiyon, korku, bilim kurgu gibi farklı türleri komedi ile başarılı bir şekilde harmanlayan Edgar Wright oturuyor. Kulağından kulaklığı eksik olmayan, usta şoförlük yeteneklerine sahip bir genç, borcu yüzünden bir suç patronu ile çalışmak zorunda kalır. Ayrılmak istediğinde ise patron, onu son bir soygun için ikna eder ama bu soygun, her zamankilerden biraz daha farklı olacaktır.

I Heart Huckabees (2004)

Pek çok usta oyuncunun performanslarıyla kendilerine hayran bıraktığı I Heart Huckabees, sıradışı hikayesi ile dikkat çekiyor. Karı koca dedektif olan bir çiftin çözdükleri gizemler klasik dedektiflere göre biraz farklıdır; dedektif çift, insanların varoluşsal sorunlarının gizemlerini çözmeye çalışmaktadırlar. İnsanların en büyük problemlerini çözmeye çalışan çiftin hikayesi eğlenceli bir dille anlatılıyor.

Stranger Than Fiction (2006)

Absürt Amerikan komedi filmlerinin vazgeçilmez oyuncularından olan Will Ferrell’in başrolünde olduğu Stranger Than Fiction, herkesin hayatında bir kez olsun hayal ettiği bir olayın gerçek olmasını anlatıyor; hayatınız dış ses tarafından bir roman gibi anlatılsa nasıl olurdu? Bu heyecanlandıran fikir karakterimizin başına geliyor ama bir sorun var; dış ses onun yakında öleceğini söylüyor ama nasıl?

Big Fish (2003)

Big Fish, sıradışı yönetmen Tim Burton imzasını taşıyan unutulmaz bir film. Daniel Wallace’ın aynı isimli kitabından uyarlanan film, Will’in yıllar önce ayrıldığı babası ölüm döşeğindeyken yanına dönmesi ile başlıyor. Will’in babası hayat hikayesini anlatmaya başladığında ise hem Will hem de seyirci neyin gerçek neyin hayal olduğunu ayıramadığı, büyülü bir dünyanın içinde buluyor kendini.

The Brothers Bloom (2008)

Kirli işler yapan herkes son bir iş yapıp sonra emekli olmayı hayal eder, Bloom Kardeşler de aynı planı yapmışlardır. Usta dolandırıcı kardeşler, son bir iş yapıp büyük bir vurgun ile emeklilik hayali kurarak çıktıkları yolculukta hiç beklemedikleri bir şeyle karşılaşırlar; aşk. Her zamanki oyunları bu sefer tutmayacak ve duyguları, onları hayal bile edemeyecekleri bir maceranın içine sürükleyecektir.

Adaptation (2002)

Vizyona girdiği yıl pek çok dalda aday gösterilen ve ödüle layık görülen Adaptation, popüler bir kitabı senaryolaştırmaya çalışan bir yazarın hikayesini anlatıyor. Nicolas Cage’in hem Charlie hem de Charlie’nin ikiz kardeşi rollerini canlandırdığı filmin her sahnesi yeni bir çatışma ile geliyor. Soluksuz izleyebileceğiniz heyecan dolu bir film.

Spring Breakers (2012)

Dört üniversite öğrencisi genç kız, bahar tatili için gereken parayı bir restoran çalıştırarak çıkarmaya karar verirler. Yaptıkları bir parti esnasında uyuşturucu nedeniyle tutuklanır ve mahkemeye çıkarılırlar. Olaylar mahkeme sonrası başlar çünkü onları bir uyuşturucu satıcısı kurtaracaktır. Spring Breakers, olaylar nasıl bu noktaya geldi sorusunu her dakikasında soracağınız heyecan dolu bir film.

Son of Rambow (2007)

1980’li yılların İngiltere’sinde bir çocuk için yaz tatili oldukça sıkıcı geçmektedir. Babası ölmüş olan Will’e annesi bakmaktadır ve ait olduğu mezhep nedeniyle çocuğun eğlenceli şeyler yapması yasaktır. Will bu sırada kendisi ile aynı yaşlarda olan Lee ile tanışır ve Rambo: İlk Kan filminden o kadar etkilenirler ki, bir kısa film yapmaya karar verirler. O andan itibaren yaz tatili aksiyon ve eğlence dolu unutulmaz bir ana dönüşür.

Super Troopers (2001)

Super Troopers, Jay Chandrasekhar’ın yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı eğlenceli bir polisiye komedi filmi. 5 beceriksiz ve macera meraklısı eyalet polisi otoyol kontrolü yaparak geçirdikleri mesailerinde bir gün bir ceset ile karşılaşırlar. Bugüne kadar hiç böyle bir durumda kalmamış polisler için bu gizemli olay, büyük ve tehlikeli bir maceraya dönüşecektir.

Nefes kesen bir tempoda, senaryonun içinde kaybolmak isteyenler için hızlı akışa sahip 15 filmi listeledik. Listede izlediğiniz filmler ile ilgili düşüncelerinizi ve listede olmasını istediğiniz, sevdiğiniz hızlı filmleri yorumlarda paylaşabilirsiniz.