Türkiye'de de satılan JAECOO 7 için önemli bir yazılım güncellemesi yayımlandı. Bu yazılım güncellemesi ile otomobildeki sesli asistana Türkçe dil desteği eklendi. Ayrıca dikkat çekici başka yenilikler de var.

Çinli otomobil üreticisi Chery'nin premium markası olarak Türkiye'de de hizmet veren JAECOO'dan önemli bir hamle geldi. Şirket, ülkemizde de satmakta olduğu 7 isimli premium SUV modeli için bir yazılım güncellemesi yayımladı. Yayımlanan güncelleme, en çok da Türkiye'deki JAECOO 7 sahiplerini sevindirecek gibi görünüyor.

JAECOO 7'de bulunan sesli asistan, bugüne kadar otomobil içerisindeki bazı basit işlemlerin kolayca gerçekleştirilmesini sağlıyordu. Ancak bu özelliği kullanmak isteyen kullanıcıların, İngilizce bilmeleri gerekiyordu. An itibarıyla buna gerek kalmadı. JAECOO 7'nin sesli asistanı, artık Türkçe dil desteği de sunuyor. Artık sesli asistana "cam tavanı aç" gibi komutlar verebileceksiniz.

Güncellemeyle gelen diğer yeni özellikler şöyle:

JAECOO'nun açıklamasına göre yazılım güncellemesi, otomobilin kablosuz bağlantı yeteneklerini iyileştiriyor. Yani artık bluetooth, Android Auto ve Apple CarPlay tarafında daha akıcı ve sorunsuz bir deneyim yaşanacak. Ayrıca JAECOO 7'nin Sony marka ses sistemi de artık daha iyi bir deneyim sunuyor. Yazılım ekibi, 540 derecelik görüş sistemine gerçek zamanlı trafik verisi de eklemiş durumda. Koltuk hafıza modülü ise artık 3 sürücüye kadar veri kaydı yapabiliyor.

JAECOO 7, Türkiye'ye giriş yaptığı dönemlerde uygun fiyatına rağmen sunduğu premium özelliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Ancak geçtiğimiz ay Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ÖTV düzenlemesi, bu otomobilin fiyatının hayli yükselmesine neden oldu. Bakalım son yazılım güncellemesi ile kullanıma sunulan yeni özellikler, tüketicilerin JAECOO 7'ye hâlâ sıcak bakmalarını sğalayabilecek mi...