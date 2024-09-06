Chery'nin Türkiye'ye getirdiği premium markası JAECOO, 7 isimli modeli ile satışlara başladı. Peki JAECOO 7 fiyatları ne durumda? İşte güncel fiyat listesi...

Çinli otomobil devi Chery, premium otomobil markası JAECOO'yu Türkiye'ye getirdi. Şimdilik sadece JAECOO 7 isimli modelle hizmet veren marka, sunduğu lüks deneyim ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, JAECOO Eylül 2024 fiyatlarına yakından bakacağız. Fiyatları JAECOO'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.

JAECOO fiyatları - Eylül 2024

Model Eylül Başlangıç Fiyatı 7 1.995.000 TL

JAECOO 7 fiyatları - Eylül 2024

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyatı 1.6L 145 HP, Benzinli Revive, Otomatik 1.995.000 TL 1.6L 145 HP, Benzinli (4x4) Evolve, Otomatik 2.165.000 TL

JAECOO 7 opsiyon fiyatları - Eylül 2024