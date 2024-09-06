Çinli otomobil devi Chery, premium otomobil markası JAECOO'yu Türkiye'ye getirdi. Şimdilik sadece JAECOO 7 isimli modelle hizmet veren marka, sunduğu lüks deneyim ile tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.
Peki JAECOO'nun güncel fiyat listesi ne durumda? Bu haberimizde, JAECOO Eylül 2024 fiyatlarına yakından bakacağız. Fiyatları JAECOO'dan temin ettiğimizi ve aylık olarak güncelleyeceğimizi belirtelim.
JAECOO fiyatları - Eylül 2024
|Model
|Eylül Başlangıç Fiyatı
|7
|1.995.000 TL
JAECOO 7 fiyatları - Eylül 2024
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyatı
|1.6L 145 HP, Benzinli
|Revive, Otomatik
|1.995.000 TL
|1.6L 145 HP, Benzinli (4x4)
|Evolve, Otomatik
|2.165.000 TL
JAECOO 7 opsiyon fiyatları - Eylül 2024
|Opsiyon
|Fiyatı
|Paket
|Çift Renk
|25.000 TL
|Revive, Evolve