Linux İşletim Sistemi, Yakında iPhone'lara Gelebilir

İki jailbreak uzmanı, iPhone'larda çift işletim sistemi yüklemenin önünü açan bir proje üzerinde çalışıyor. Proje amacına ulaşırsa iOS işletim sistemine sahip iPhone'larda yakın bir zaman içinde Linux işletim sisteminin çalıştırılması mümkün olabilir.

Geçtiğimiz günlerde Windows 10, aldığı güncellemeyle Linux dosya sistemi desteğine kavuşmuştu. Yeni güncellemeyle birlikte Linux dosyaları çok daha kolay bir şekilde açılabilir oldu. Linux ile ilgili yeni gelişme bu kez iOS işletim sistemini kullanan Apple ürünlerini yakından ilgilendiriyor.

Raffaele ve mcg29 adlı jailbreak uzmanlarının paylaşımlarına göre yakın bir dönemde iPhone telefon kullananlar, Linux işletim sistemini cihazlarında çalıştırmaya başlayabilecek. Linux, hâlihazırda çift işletim sistemi önyükleme özelliği üzerinden Android’e sahip cihazlarda kullanılabiliyor. Şimdiye kadar söz konusu özellik iOS cihazlar için mümkün değildi.

Linux, iPhone'a gelebilir:

iPhone 5’ten daha eski modelleri ve iPad dördüncü nesilden önce piyasaya sürülen iPad modelleri çift işletim sistemi önyükleme özelliğini barındırıyor. Bununla birlikte jailbreak uzmanları, 64 bit iOS işletim sisteminin yer aldığı cihazlarla ilgili çift işletim sistemi önyükleme özelliğinin detaylarını paylaştı. GitHub'da paylaşılan talimatlar; kök dosya sistemini bölümlemek ve geri yüklemek, özel sanal disk oluşturmak, dosya sistemi bölümünü değiştirmek ve aygıtlara önyükleme yapmak gibi ayrıntılı adımlardan oluşuyor.

Her ne kadar bu talimatlar, büyük ölçüde iOS bölümüne odaklanan adımları içerse de aynı talimatlar Linux ve Android’de çift işletim sistemi önyükleme için de kullanılabilir. Raffaele adlı Twitter kullanıcısı, bir iPhone 8 cihazında çift önyüklemeli iOS 13.3’ün yer aldığı görüntüleri paylaştı. Siz de yukarıdaki görsellerden iOS 13.3 ve iOS 13.3.1 sürümlerini görebilirsiniz. Hâlihazırda önyükleme yapmak için uygun Linux çekirdeğiyle iOS cihazlarında Linux çift önyükleme desteğini görebiliyorduk.

iPad Mini 2'de dörtlü ön yükleme:

Linux çekirdekleri şu an için flaş depolama ve diğer önemli sürücüler olmadan önyüklemeyi destekliyor. Raffaele adlı kullanıcı, kısa süre önce iOS 11.3.1 işletim sistemli iPad Mini 2 cihazında yaptığı dörtlü önyüklemede başarılı olduğunu söyledi. Ayrıca yukarıda belirtilen söz konusu talimatlar, koronavirüs karantinası sırasında uygulayabileceğiniz yeni bir aktivite gibi görünüyorsa da bu işlemi birincil cihazınızda değil, ikinci bir iPhone'da denemeniz tavsiye ediliyor.