Sosyal medya devi Facebook, kendi platformuna ek olarak Instagram ve WhatsApp gibi platformların da sahibi konumunda bulunuyor ve firma, uygulama portföyünü genişletmeye devam ediyor. Facebook'un yeni deneysel uygulaması Kit, Apple Watch üzerinden mesajlaşmayı sağlıyor.

Sosyal medya devlerinden bir tanesi olan Facebook’un Ar-Ge takımı, bugün Apple Watch ile kullanılabilecek ve yakın arkadaşlarınızla iletişim kurabileceğiniz bir uygulama yayınladı. Kit (Keep in Touch) olarak adlandırılan bu uygulama, QR kodlarının Facebook’un mesajlaşma uygulaması Messenger’a entegre hâlini kullanıyor.

Uygulamanın kullanım şekliyse şöyle; ilk olarak saatinizdeki QR kodu okutarak ya da fb.com/devices adresindeki erişim kodunu girerek başlıyorsunuz. Daha sonra Kit’i kullanarak temasta kalmak istediğiniz kişileri Messenger’dan seçiyorsunuz.

Yakın arkadaşlarınızla temasta kalmak için yeni uygulama: Kit

Facebook tarafından geliştirilen bu uygulama; ses kayıtları, emojiler, konum paylaşımları, çizimler gibi birçok mesajı tek bir dokunuşla göndermenizi sağlıyor. Bu mesajlar, SMS ya da iMessage vasıtasıyla değil Facebook’un kendi mesajlaşma uygulaması olan Messenger ile gönderiliyor.

Uygulamayla yapabileceğiniz bir diğer şeyse bildirimleri almak, cevaplamak ve size gönderilen mesajları okumak. App Store’da yer alan açıklamaya göre bu uygulamanın arkasındaki fikir, kullanıcıların, telefonlarını kaldırmadan insanlarla iletişimde kalabilmesi.

Facebook’un Messenger uygulamasının hâlihazırda Apple Watch desteği bulunsa da Kit, yakınlarınızla iletişimde kalmanıza odaklanıyor. Tabii bu da farklı bir arayüz ve Messenger’dan farklı deneyim sunuyor.

Kit, Facebook’un Ar-Ge bölümü NPE Team’in son ürünlerinden bir tanesi. NPE Team, yeni uygulama konseptlerini test ediyor ve hızlı bir şekilde yineliyor. NPE Team’in elinden çıkan uygulamalar arasında ‘meme’ ya da bizde daha çok bilinen adıyla ‘caps’ yapma uygulaması Whale, konuşma uygulaması Bump, müzik uygulaması Aux, video uygulaması Hobbi ve çiftler için çıkarılan Tuned uygulaması bulunuyor.

NPE Team’in elinden çıkan bu uygulamaların çok azı hâlâ yoluna devam edebiliyor. Facebook, daha önce yaptığı bir açıklamada, kullanıcı kitlesini oluşturamayan NPE Team uygulamalarının hızlı bir şekilde kapatılacağını söylemişti. NPE Team’in geliştirdiği uygulamaların Facebook ile bir bağlantısı bulunmuyordu ancak Kit, direkt olarak Messenger uygulamasıyla bağlantılı. Siz de bir Apple Watch kullanıcısıysanız ve uygulamayı denemek istiyorsanız aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.