Windows'a gelen yeni güncellemeyle birlikte Linux dosyaları çok daha kolay bir biçimde açılacak. Bunun dışında depolama sıkıntısı çekenler için getirilen bir özellik daha bulunuyor.

Bu yılın başlarında Microsoft, Windows 10'a Linux Kernel entegrasyonu hakkındaki planlarını paylaşmıştı. Şirket, şimdi de Linux dosyalarının Dosya Gezgini içerisinde erişimini mümkün kılıyor. Kullanıcılar Linux dosyalarına Windows 1903'ten beri erişebiliyor. 19603 yapı numaralı güncellemede gelen özellik sayesinde kullanıcılar çok daha kolay bir şekilde bu dosyaları açabilecek.

Dosya Gezgini'ni açtıktan sonra sol tarafta Linux'un penguen simgesi Tux'u göreceksiniz. Bu penguen simgesi size Linux dağıtımlarınızı gösterecek ve seçtiğiniz dağıtımı Linux root dosya sistemine yerleştirecek.

Hızlı kademe Windows Insider kullanıcılarını bir yenilik daha bekliyor:

Bilindiği üzere Windows Insider sürümünde kullanıcılara 'hızlı kademe' ve 'yavaş kademe' olarak 2 seçenek sunuluyor. Bunlardan 'hızlı kademe' seçeneğini seçerseniz her güncellemeye anında kavuşuyorsunuz ancak 'yavaş kademe' seçeneğini seçerseniz daha az sıklıkla güncelleme alıyorsunuz. Windows Insider kullanıcılarından 'hızlı kademe' üyeleri için bir yenilik daha bulunuyor.

Bu yenilik, depolama ayarlarında kullanılmayan dosyaları seçip silerek disk alanını boşaltmayı sağlayan temizlik önerileri sunan bir araç. Ayrıca bu yenilikle birlikte Microsoft Haberler Çubuğu tanıtılmış oldu. Özelleştirilebilen haber uygulaması ekranda konumlandırılıyor ve gün boyunca güncelleniyor. Pencere büyüklüğü dikkatinizi dağıtıyorsa veya rahatsız ediyorsa pencere tek bir hareketle küçültülebiliyor.

Bunlar dışında henüz Microsoft tarafından resmi olarak duyurulmasa da gündemde 'What’s new' (Yeni Ne Var) sayfası bulunuyor. Ayarlar'a girince karşımıza çıkan bu sayfa, işletim sistemine gelen yeni özellikleri tanıtıyor. Bu özellik, Windows 10 uzmanı Albacore tarafından ortaya çıkarıldı. Bilindiği üzere daha sonra Microsoft yetkilisi Brandon LeBlanc bir tweet atarak bu özelliğin henüz kullanıma hazır olmadığı için gizlendiğini söylemişti.