Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki boks maçının 108 milyon civarı kişi tarafından izlendiği açıklandı. Netflix, 65 milyon eş zamanlı izleyici ile karşılaşmanın "tarihin dijital ortamlarda canlı olarak en çok izlenen spor etkinliği" olduğunu da ekledi.

Tüm dünyanın aylardır beklediği Jake Paul ile Mike Tyson arasındaki boks maçı, geçtiğimiz hafta resmen gerçekleştirildi. Tüm dünyanın takip ettiği bu dev maçın kazananı, 27 yaşındaki Jake Paul olmuştu. Karşılaşma, Netflix üzerinden canlı olarak yayımlanmıştı.

Şimdi ise dev platformdan konuya ilişkin açıklama geldi. Netflix, yayın sırasında bazı sorunlar yaşansa da maçın çok büyük ilgi gördüğünü ve rekor kırdığını duyurdu.

108 milyon kişi tarafından izlendi

Açıklamada, TVision tarafından ABD ve diğer pazarlardan toplanan verilere göre Jake Paul – Mike Tyson boks karşılaşması ortalama olarak 108 milyon kişi tarafından izlendiği belirtildi. Netflix, 65 milyon eş zamanlı izleyici ile karşılaşmanın tarihin dijital ortamda canlı olarak en çok izlenen spor etkinliği olduğunu ifade etti.

Bu izleyicilerin 38 milyon civarının ABD’de bulunan hanelerden olduğu aktarıldı. Kalanı ise dünyanın farklı yerlerinden izlendi. ABD’de tarihin en çok izlenen kadın sporu etkinliğinin ise 47 milyon ile Katie Taylor ile Amanda Serrano arasındaki maç olduğu da platform tarafından eklendi.

Bu veriler, Netflix’in spor canlı yayınları konusundaki yatırımlarının başarılı olmaya başladığının bir göstergesi. Tabii ki yayınlarda daha az sorun yaşanması kullanıcıları çok daha mutlu edecektir. Platform, bu yıl Amerikan futbolu NFL’in noel maçlarını da yayımlayacak. Ayrıca önümüzdeki sene Amerikan güreşi WWE’den de canlı yayınlar yapılacak.