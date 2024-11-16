Netflix, Jake Paul ve Mike Tyson’ın dövüşünü yayınlarken yoğun trafik nedeniyle teknik aksaklıklar yaşandı. Aboneler içeriklere erişimde zorlandı.

Netflix, Tyson-Paul dövüşünü yayına alacağı sırada büyük bir kesinti yaşadı. Aboneler, platformda yaşanan teknik sorunlar nedeniyle bekledikleri içeriklere ulaşamadı.

Çok sayıda kullanıcı, Netflix'in aniden çöktüğünü ve içeriklere erişim sağlamakta zorlandıklarını belirtti.

Büyük etkinliğin trafiği Netflix'i zorladı

Verilere göre şikayetlerin sayısı 406'dan 99.876'ya kadar yükseldi. Kullanıcıların çoğu video akışındaki donmalar ve ses sorunları gibi bağlantı problemleriyle karşılaştı. En fazla şikayet ise Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki dövüş yayını ile ilgiliydi. Bu özel etkinlik Netflix abonelerine ücretsiz olarak sunulmuştu.

Sorunun platforma olan yoğun talep nedeniyle ortaya çıktığı düşünülüyor. Kullanıcılar, maçın yayını sırasında sık sık bağlantı sorunları yaşadıklarını ifade etti. Çoğu şikayet, video görüntüsünün izlenmesinin zor olduğu yönündeydi. Yayın sorunları, co-main event sırasında, Katie Taylor ve Amanda Serrano arasındaki karşılaşmaya denk geldi. Netflix'in, büyük etkinliklerdeki trafik yükünü kaldıramadığına dair yorumlar da dikkat çekti.