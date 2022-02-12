İnsanların şimdiye kadar inşa ettiği en karmaşık yapılardan biri olan James Webb Uzay Teleskobu'ndan yeni haberler gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamalarda teleskobun hem 'selfie' çektiği, hem de ilk kez bir yıldızı fotoğrafladığı bildirildi.

24 Aralık 2021 tarihinde evrenin en karanlık sırlarına ışık tutmak adına uzaya fırlatılan James Webb Uzay Teleskobu’ndan gelen her yeni haberle birlikte heyecan artmaya devam ediyor. Bir aylık yolculuğun ardından 18 gün önce gözlem noktasına ulaşan James Webb Uzay Teleskobu, bundan 6 gün öncesinde de ilk yıldız sinyalini tespit etmiş ve bunun henüz sadece bir başlangıç olduğunu bizlere hissettirmişti.

Bu gelişmelerin ardından NASA, Webb’in cuma günü bir ‘selfie’ çektiğini bildirdi. Buna ek olarak teleskobun ilk yıldızını da gördüğü kaydedildi.

James Webb Uzay Teleskobu'nun selfie çekmesi, Webb ekibini büyüledi

NASA daha önce yaptığı açıklamalarda teleskobun selfie çekmesinin mümkün olmadığını söylemiş olsa da görünen o ki teleskop hayranlarını şımartmaya karar vermiş gibi duruyor. Webb ekibinin yalnızca yıldız ışığını kullanarak böyle bir görüntü elde etmenin mümkün olup olmadığından daha önce emin olmadığını kaydeden Webb optik teleskop eleman yöneticisi Lee Feinberg, yaptığı açıklamada Webb’in selfie çekmesine verdikleri tepkinin “Aman Tanrım” olduğunu ifade ediyor.

"Houston'da test ettiğimizde bile, bu konfigürasyondaki ana aynayı aydınlatan yıldız ışığına sahip değildik.” şeklinde aktaran Feinberg, bu durumun ekip için de yeni bir şey olduğunu ve ekibin gelişme karşısında adeta büyülendiğini de sözlerine ekliyor.

Webb, ilk yıldızının da fotoğrafını çekti

Bütün bunların yanında Webb, ilk yıldız görüntülerini de elde etti. Yapılan açıklamada bütün bu adımların, bu yaza kadar evrenin tarihinin gizemlerini çözmeye başlayacağına inanılan teleskobun devasa altın aynasını hizalamaya yönelik aylarca süren sürecin bir parçası olduğu belirtildi. Öte yandan Webb’in evrenden Dünya’ya gönderdiği ilk görsel, görüntüde pek de etkileyici olmasa da insanlık için geleceğe dair vadettikleri açısından oldukça çarpıcı.

Siyah bir arka plan üzerinde 18 bulanık beyaz noktanın olduğu görselde aslında her bir nokta aynı şeyi gösteriyor: Büyük Ayı takımyıldızında parlak, izole bir yıldız olan HD84406. Bu fotoğraf, bizler için aslında oldukça önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Birincil aynanın 18 ayrı parçası tarafından yakalanan 18 noktanın olduğu görsel, artık bu altıgen parçaları hizalamak ve odaklamaları için bilim insanlarına bir temel oluşturuyor.

13,5 milyar yıl geriye giderek ilk galaksileri inceleyecek

Webb tarafından tespit edilen ışık, segmentlerden geçerek teleskobun ucunda bulunan yuvarlak bir nesne olan ikincil aynasına ve ardından da ana görüntüleme cihazı olan Yakın Kızılötesi Kamera (NIRCam) cihazına yansıyor. NIRCam cihazının baş araştırmacısı olan Arizona Üniversitesi'nden astronomi profesörü Marcia Rieke yaptığı açıklamada, görüntü almanın ve teleskopu hizalamanın ilk adımlarının bu derece iyi ilerlemesi karşısında tüm Webb ekibinin mutluluktan adeta kendinden geçmiş olduğunu ifade ediyor.

Webb'in yıldızın tahmin edilen konumu çevresinde farklı konumları işaret etmesiyle 2 Şubat günü başlayan görüntü yakalama sürecinde gelinen nokta, teleskobun nihai hizalanma için zaten nispeten iyi konumlandırılmış durumda olduğunu da gösteriyor. Yukarıda bahsettiğimiz selfie’nin de bu sürece yardım etmek amacıyla çekildiği belirtiliyor.

Webb’in Büyük Patlama’dan (Big Bang) sonra oluşan ilk nesil galaksilere ulaşmak adına 13,5 milyar yıl geriye gitmek için yüksek çözünürlüklü araçlarını kullanmayı kapsayan asıl görevi ise önümüzdeki yaz aylarında başlayacak. Buna ek olarak Webb; kökenlerini, evrimlerini ve yaşanabilirliklerini tespit etmek amacıyla dış gezegenler olarak bilinen uzak gezegenleri de inceleyecek.