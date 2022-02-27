James Webb Uzay Teleskobun'dan Yeni Yıldız Fotoğrafı Geldi

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'ndan gelen yeni yıldız fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf, teleskobun aynalarının hizalanmasının nerdeyse yarısının tamamlandığını gösterdi.

24 Aralık 2021'de evrenin geçmişine ve sırlarına ışık tutması amacıyla uzayın derinliklerine gönderilen James Webb Uzay Teleskobu’ndan gelen her yeni haber ile teleskobun bilimsel operasyonlarının başlamasına bir adım daha yaklaşıyoruz. Gözlem noktasına ulaştığından beri devasa altın aynalarını hizalamakla meşgul olan Webb’den geçtiğimiz haftalarda ilk yıldız fotoğrafı gelmiş, henüz aynaların hizalanması bitmemiş olmasına rağmen görüntünün oldukça iyi olması uzay meraklılarını epeyce heyecanlandırmıştı.

Gelen ilk fotoğrafta, aynaların hizalanması henüz tamamlanmadığı için aslında tek bir yıldıza ait olan ancak 18 farklı nokta gibi görünen bir görüntü ortaya çıkmıştı. NASA tarafından kısa süre önce paylaşılan yeni görüntüyle ise teleskobun artık aynı yıldızı 18 farklı parça yerine bir bütün olarak görebildiği gözlemlendi.

Teleskobun aynalarının hizalanmasının neredeyse yarısı tamamlandı

Webb’den gelen yeni görüntü, teleskobun 18 aynasının neredeyse mükemmel şekilde hizalandığını ve hepsinin aynı hedefi işaret ettiğini gösterdi.

Cuma günü yaptığı bir açıklamada NASA ise James Webb Uzay Teleskobu ekibinin "toplam yedi aşamadan ikinci ve üçüncüsünde başarıyla ayarladığını"; yani ayna hizalama sürecinin kabaca yarısının tamamlandığını ifade etti. Bu da demek oluyor ki Webb, bilim insanlarının on yıllardır dört gözle beklediği bir olasılık olan bir yıldızın inanılmaz derecede yüksek çözünürlüklü tek bir görüntüsünü oluşturmaya artık daha önce hiç olmadığı kadar yakın.

Teleskobun önünde henüz uzun bir yol var

Ancak bu gelişme, Webb ekibinin önünde henüz uzun bir yol olduğu gerçeğini değiştirmiyor.

Yaptığı açıklamada "Hala yapacak işlerimiz var, ancak gördüğümüz sonuçlardan giderek daha fazla memnun oluyoruz" şeklinde kaydeden teleskopun optik teleskop eleman yöneticisi Lee Feinberg, "Yıllarca süren planlama ve testler meyvelerini veriyor ve ekip önümüzdeki birkaç haftanın ve ayın ne getireceğini görmek için daha heyecanlı olamazdı." diye de sözlerine ekliyor.

Henüz yolun başındayken bile böylesine başarılı sonuçlar elde edildiğini düşündüğümüzde, teleskobun ileride göndereceği görüntüler için heyecanlanmamak elde değil açıkçası. Peki, Webb’in bu yolculuğu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın.