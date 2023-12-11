NASA'ın James Webb Uzay Teleskobu, Cassiopeia A adlı süpernovanın görüntülerini çekti. Bu görüntülerde, insan gözünün göremediği kızılötesi kalıntılar da görselleştirildi.

2023 yılının artık son günlerindeyiz ve 2024 için geri sayım devam ediyor. NASA ve ABD'nin First Lady'si Dr. Jill Biden, tarihte ilk defa bir "Beyaz Saray Noel Takvimi" için birlikte çalışıyor. Takvimden gelen ilk görsellerden biri de James Webb Uzay Teleskobu'ndan geliyor. Bu görsel, çıplak gözle göremeyeceğimiz kozmik kalıntıları içeriyor.

Yıldızlar, birkaç milyar yıl boyunca çeşitli elementleri başka elementlere çevirerek yaşarlar ve nükleer yakıtları bittiğinde bazıları kendi içine çöker, bazıları küçük patlamalarla yok olur, bazıları ise görkemli patlamalarla uzaya parçacıklar saçar. İşte bu sonunculara süpernova adını veriyoruz.

Ölen bir yıldızın kalıntısı

James Webb Uzay Teleskobu üzerinde bulunan NIRCam (Near-Infrared Camera/Neredeyse-Kızılötesi Kamera) ekipmanları ile Cassiopeia A (Cas A) adlı süpernova gözlemlendi. Aslında bu süpernova, bilim insanları tarafından en çok incelenmiş yapılardan biri ancak daha önce bu kadar yakından NIRCam ile incelenmemişti. Nisan ayında da Webb'in MIRI aracıyla süpernovanın kalıntıları incelenmişti.

Görselde yer alan parlak pembe ve turuncu görseller, süpernovanın iç kabuğunu oluşturuyor ve sülfür, argon, neon ve oksijen gibi elementlerden oluşuyor. Her ne kadar MIRI ile çekilen görsele kıyasla daha az renkli olsa da bize başka bir şeyi gösteriyor: süpernovanın hayaletini. Bulutsu, parlak arka plan aslında sinkrotron radyasyonu olarak geçiyor. Yüklü parçacıkların ışınsal olarak hızlandırılması sonucu ortaya çıkan bu elektromanyetik radyasyon, süpernovanın bir zamanlar kapladığı alanı da gösteriyor.