Jamie Lynn Spears, Elon Musk’ı Kedilerini Öldürmekle Suçladı

Ünlü Hollywood yıldızı Jamie Lynn Spears, kedilerin sesi duyulamayan bir otomobil tarafından ezildiğini belirterek, sessiz çalışan elektrikli otomobilleri yüzünden Tesla ve Elon Musk'ı kedilerini öldürmekle suçladı.

Britney Spears’ın kız kardeşi ünlü oyuncu Jamie Lynn Spears, Instagram üzerinden yayınladığı videoda Tesla model bir otomobilin birden fazla kediyi ezerek ölmelerine yol açtığını, bunun sorumlusunun ise Elon Musk olduğunu dile getirdi.

Spears, elektrikli otomobillerin sokak hayvanlarını uyarması için bir ses çıkarması gerektiğini, arabalardan ses çıkmadığı için kedilerin yoldan kaçmadığını belirtti. Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, son derece haklı olan Jamie Lynn Spears’a henüz bir cevap vermese de ünlü oyuncu yaptığı paylaşımı kısa bir süre içerisinde silme kararı aldı.

Görme engelli yayalar ve sokak hayvanları, elektrikli otomobilleri fark edemiyor

Aslında Tesla ve diğer elektrikli otomobil üreticilerinin Eylül 2020 itibarıyla bu konuyla ilişkili bir değişiklik yapması gerekiyordu. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, düşük hızlarda ilerleyen elektrikli otomobillerin en az 43 desibel ses çıkarması gerektiğini belirterek şu ifadelerde bulunmuştu; “Bu kural, görme engeli bulunan yayaların hibrit ve elektrikli araçları algılayıp tedbir almasına olanak sağlayacak.”

Avrupa da buna benzer bir kural getirerek Temmuz 2019 itibarıyla Avrupa Birliği sınırları içerisinde geliştirilen ve piyasaya sürülen tüm elektrikli otomobillerin akustik ses sistmine sahip olması gerektiğini vurgulamıştı.

Elektrikli otomobiller tüm bu unsurlar göz önünde bulundurularak geliştirilirse, araçlar bir bulaşık makinesinin çıkardığı sesle aynı desibele sahip olacak ve bu sayede hem görme engeli bulunan yayalar hem de sokak hayvanları olası kazalardan olabildiğince kurtulmuş olacak.