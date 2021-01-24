Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı yeni videoda Jandarma Özel Operasyon (JOPER) timinin rehine kurtardığı tatbikata yer verdi. Dört dakika uzunluğundaki video, oyunları aratmıyor.

Sosyal medyada paylaştığı içeriklerle zaman zaman yüzümüzü güldürmeye devam eden Jandarma Genel Komutanlığı, bugün de özenle hazırlanmış yeni bir video paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan video, Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı JOPER (Jandarma Özel Operasyon) ekibinin rehine kurtarma tatbikatını gösteriyordu.

Jandarma Genel Komutanlığı, videoyu Twitter hesabından "Gel Gel Gel JOPER'e Gel" ifadesiyle paylaştı. Ayrıca esprili bir dille görüntülerin herhangi bir oyun tanıtımına ait olmadığı da paylaşımda belirtildi. Zira görüntüler, günümüzde oynadığımız video oyunlarından fırlamış gibi duruyordu.

JOPER, rehine kurtarma tatbikatında:

Jandarma'nın en seçkin ekiplerinden birisi olan JOPER, "Terör örgütü üyeleri ve yandaşları için rahatsız edici görüntüler içerir." uyarısıyla başlayan videoda izlediğimiz tatbikatta metruk bir binanın etrafında önce çevre güvenliği alıyor. Ekip, ardından binanın giriş kapısını kontrollü bir şekilde patlatarak içeriye giriyor ve rehinenin bulunduğu yere tam koordineli bir şekilde girerek rehin alan kişiyi etkisiz hale getiriyor.

Jandarma Genel Komutanlığı, paylaştığı videoyu eklenen görsel ve ses efektleriyle çok daha ilgi çekici hale getirmiş durumda. YouTube'da sürekli aktif olmaya devam eden Komutanlık, anlattığı hikâyelerle ve paylaştığı 360 derece videolarıyla sosyal medya kullanıcılardan olumlu yorumlar topluyor.