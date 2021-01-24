200 Yıl Sonra İlk Defa Yeni Bir Mavi Pigment Satışa Çıktı

2009 yılında keşfedilen ve Mayıs 2020'de ticari kullanım için onay alan "YInMn mavisi", en sonunda satılmaya başladı. Pigmentin fiyat etiketiyse şu anda bir hayli uçuk durumda.

2009 yılında Oregon Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, "YInMn mavisi" ismini verdikleri yeni bir mavi pigment keşfetmişlerdi. Bu mavi pigment, son 200 yıl içinde keşfedilen ilk mavi pigmentti. Pigment, elektronik cihazlarda kullanılabilecek yeni materyaller geliştirilirken keşfedilmişti.

2020 yılının mayıs ayına geldiğimizde YInMn mavisi, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Kurumu tarafından ticari kullanım için onay almıştı. İşte o onayın ardından geçen aylar sonucunda mavi pigment artık satışa çıktı. Pigmentin toz versiyonuysa henüz kamu tüketimi için onaylanmadı.

Yeni mavi pigment satışa çıktı:

200 yıldır bir ilk olan YInMn mavisi, ticari boya üreticilerinin yanı sıra sanatçıların da dikkatini çekmeyi başardı. ABD'nin Çevre Koruma Kurumu, 2017 yılında pigmentin kaplama ve plastiklerde kullanımını onaylamıştı. Fakat pigmentin satışa çıkması için Mayıs 2020'deki onay gerekiyordu.

Endüstriyel şirketler de yeni mavi pigmente ilgiyle yaklaşıyorlar. Bunun nedeni ise pigmentin özelliğinde yatıyor. YInMn mavisi, kızılötesi radyasyonun büyük bir kısmını yansıtıyor. Bu da ABD'de inşa malzemeleri için geçerli olan çevre düzenlemelerine uyulmasını kolaylaştırıyor.

YInMn mavisinin ismiyse kendisini oluşturan kimyasal bileşenlerden geliyor: İtriyum (Y), İndiyum (In) ve Manganez (Mn). Pigment, mavi dalga boylarını yansıtırken kırmızı ve yeşil dalga boylarını emiyor. Böylece ortaya parlak bir mavi rengi çıkıyor. Sanatçılara göre yeni pigment, renk aralığındaki bir boşluğu dolduruyor.

YInMn mavisinden önce keşfedilen ve ticari olarak üretilen son mavi pigmentse 1802 yılında keşfedilen ve 1807 yılında Fransa'da üretilmeye başlayan kobalttı. Kobalt, büyük miktarlarda tüketildiğinde zehirlenme riskini artırmakla birlikte ısıyı iyi yansıtamıyor ve zamanla da rengini kaybediyor. Yeni renkse kobalttan çok daha dayanıklı durumda. Pigment, 40 mililitrelik tüplerde tanesi 179 dolardan (yaklaşık 1.320 TL) satışa çıktı.