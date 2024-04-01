Japonya hükûmeti, özel şirketler aracılığıyla yeni bir yolcu uçağı projesi için start verdi. 33 milyar dolar büyüklüğündeki proje kapsamında, hidrojen yakıtlı bir uçak ortaya konacak.

Japonya'dan havacılık sektöründe büyük değişimler yaşanmasını sağlayacak bir hamle geldi. Bu bağlamda; hükûmet ile özel şirketler arasında yeni bir protokol imzalandı. Bu protokol kapsamında da ülkenin, yeni nesil yolcu uçakları üretmesi için adımlar atmasının yolu açıldı. Japonya, özellikle de hidrojen yakıtlı yolcu uçakları tasarlamak için çalışacak ancak hibrit sistemlerin de masada olduğu ifade edildi.

Japonya, yeni nesil yolcu uçağı için tam 33 milyar dolarlık fon oluşturmuş durumda. Bu fon, önümüzdeki 10 yıllık süreçte harcanacak. Japon yetkililerden gelen açıklamalara göre yeni nesil uçak, 2035 gibi de tamamlanmış olacak. Japonya Ekonomi Bakanı Kazuchika Iwata, bu tür bir proje ile Japonya'nın, havacılık sektöründe yedek parça üretmenin ötesine geçeceğini söyledi.

Japonya, 2050'de karbon nötr ülke hâline gelmek istiyor

Japonya'nın böyle iddialı bir projeyi hayata geçirmesinin temel nedeni, 2050'de karbon nötr bir ülke hâline gelmek istemesi. İşte bu noktada önemli bir detay var. Japonya, tam da bundan kaynaklı olarak hidrojen yakıtını daha ön plana çıkarabilir gibi görünüyor. Zira hidrojen yakıtı, her hâlukârda hibrit sistemlerden daha temiz. Eğer her şey yolunda giderse 10 yıl kadar sonra, Japonya'nın hidrojen yakıtlı yolcu uçağını konuşuyor olacağız.

Bu arada; Japonya'nın yıllardır yeni bir yolcu uçağı geliştirmek için çalıştığını söyleyelim. Hatta bunlardan en sonuncusu, geçtiğimiz yıl itibarıyla sona erdi. Projeyi üstelenen firmaların başında gelen Mitsubishi Heavy Industries, bu proje kapsamında ciddi zorluklarla karşılaştı. Bakalım Japonya, bu kez başlattığı projeyi nasıl sürdürecek...