Japonya’da Bir Şehir Sokakta Telefonla İlgilenmeyi Yasakladı

Japonya’nın Yamato şehri, ülkenin sokakta yürürken telefon kullanımının yasaklandığı ilk şehri oldu. Artık şehirde kamuya açık alanlarda akıllı telefon kullanarak yürümek yasak.

Sokaklarda sık sık elinde telefonlarla yürüyen insanlar görüyoruz. Bazen yavaşlayıp yolu tıkadıklarında kızdığımız insanların ellerinde akıllı telefonlar olduğunu fark ediyoruz. Trafikte araç kullananların telefon kullanmasıysa zaten yasak.

Japonya’da bulunan Yamato Belediye Meclisi’nden geçen yeni yönetmeliğe göre artık belediye sınırları içerisinde kişilerin sokakta yürürken telefonlarıyla ilgilenmesi bir suç olarak kabul ediliyor. Böylece insanların telefonlarına daha az odaklanmasının sağlanması hedefleniyor.

Cezası olmayan suç:

Kanagawa Bölgesi’nde yer alan meclis toplantısında gerçekleştirilen oylamadan sonra kabul edilen yeni yönetmelikte, halka açık alanlarda akıllı telefon kullanılması yasaklanmış olsa da bu kurala riayet etmeyenlere herhangi bir ceza uygulanmayacak.

Meclis tarafından yapılan açıklamada, karar sayesinde insanların 'akıllı telefonların hareket hâlindeyken kullanılmaması gerektiğini hatırlamalarının umulduğu' ifade edildi. Yani karar, yasaklama amacından çok sembolik bir karar oldu.

Yeni yönetmeliğe göre yayalar, açık alanlarda telefonlarını kullanacakları zaman yaya trafiğini engellemeyecek bir noktada durmak zorunda. Bu kural; aralarında sokakların, parkların ve meydanların da bulunduğu tüm kamuya açık alanları kapsıyor.

Karar, araştırmalardan sonra alındı:

Ocak ayında şehrin iki farklı noktasında yapılan çalışmalarda, toplamda 6 bin yayanın davranışları incelendi. Bu çalışmalarda yayaların %12’lik bir kısmının yürürken akıllı telefonlarıyla ilgilendiği ortaya çıktı.

Araştırmanın ardından meclis üyeleri tarafından hazırlanan yeni yönetmelik tasarısı, 1 Haziran’da meclise sunuldu. Yapılan oylamanın ardından meclis bu dikkat çekici kararı alırken ülkede bu yönde karar alan ilk yönetim oldu.

Günlük yaşamlarımızda akıllı telefonlarımız artık neredeyse bir parçamız hâline geldi. Batı dünyasında yapılan araştırmalarda, insanların telefonlarını kontrol etme sürelerinin 2 dakikanın altında olduğu ortaya çıkmıştı. Hareket hâlindeyken telefonlarla ilgilenmek oldukça ciddi sorunlar yaşanmasına neden olabilir.