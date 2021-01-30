Bir süredir devam eden yarı iletken kıtlığı, Japonya'da otomobil üreticilerinin üretimi durdurmasına veya düşürmesine neden oldu. Volkswagen, Daimler ve Ford gibi diğer birçok üretici de yarı iletken kıtlığından etkilendiklerini açıklamıştı.

Çip üretimi konusunda bir dönemler dünya lideri olan ancak şimdilerde Asyalı komşularının çok gerisinde kalan Japonya'da yarı iletken kıtlığı, otomotiv sektörünü de vurdu. Aktarılanlara göre Honda, Nissan Toyota ve Subaru gibi dev Japon otomobil üreticileri, yarı iletken yetersizliği nedeniyle üretimde aksaklıklar yaşıyor.

NHK televizyonunun aktardığına göre ülkenin önde gelen otomobil üreticilerinden Honda, Mie kentindeki fabrikayı beş gün süreyle durdurma kararı aldığını açıkladı. Ocak ayında İngiltere'deki fabrikasında üretimi durduran şirket, ayrıca Amerika ve Kanada'daki fabrikalarında üretimi düşürmüştü.

Yarı iletken kıtlığı birçok şirketi etkiliyor:

Daha önce dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Toyota'nın ABD, Nissan'ın ise Japonya'daki fabrikalarda otomobil üretimini düşürdükleri, Subaru'nun ise ocak ayında Japonya'nın Gunma kentindeki üç fabrikada üretimi durdurduğu bildirilmişti. NHK'ya göre Mazda da Japonya'daki iki fabrikasında üretimi azaltmayı planlıyor.

Otomobil üreticileri, koronavirüs salgını nedeniyle satışlarda yaşanan düşüşün ardından geçen yıl yarı iletken siparişlerini azaltmıştı. Sonrasında tekrar yükselen talebe ayak uyduramayan otomotiv sektörünün, bu nedenle üretimde aksaklıklar yaşadığı düşünülüyor. Bunun dışında akıllı telefon ve bilgisayar üreticilerinin verdiği yüksek siparişlerin de yarı iletken kıtlığında etkisi olduğu aktarılıyor.

Honda, Nissan, Toyota ve Subaru'nun yanı sıra yabancı rakipleri Volkswagen, Daimler ve Ford da yarı iletken kıtlığından dolayı üretimi durdurduğunu ya da azalttığını açıklamıştı. Volkswagen'in Çin operasyonlarının başındaki isim olan Stephan Wollenstein, yaptığı açıklamada Alman üreticinin aralık ayındaki üretiminin yarı iletken kıtlığından ciddi oranda etkilendiğini belirtmiş ve marka bu üretim sıkıntısından dolayı on binlerce aracın satışını kaybetmişti.