Japonya'da Ayılara Karşı Metal Kurtlar Kullanılıyor

Japonya’da tarım arazilerini ayılar ve diğer vahşi hayvanlara karşı korumak için tam da Japon işi bir yöntem uygulanıyor. Arazilerin korunması robot kurtlara emanet.

Robot kurtlar ile ayılar dövüşse kim kazanır? Bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor olsa da Japonya’daki duruma baktığımızda robot kurtların ayıların gözünü korkuttuğu görülüyor. Hoş bu robot kurtların görüntüsü herkesin tüylerini ürpertebilir.

JAPANkyo’nun haberine göre, yaklaşık olarak 61 santimetre boyundaki bu “canavar kurt”lar, Ohta Seiki adlı bir firma tarafından üretiliyor. Robotların amacı ise çiftçilerin ayılar ve arazilere zarar verebilecek diğer canlılarla başa çıkabilmesini sağlamak.

Metal kurtlar dehşet saçıyor

Takikawa adlı şehirde bir çiftçi, tarlasının etrafında ayıların dolandığını gördükten sonra bu kurtlardan bir çift almaya karar verdiğini söylüyor. Kurtların tek işlevi de öylece durmak değil, ses de çıkarıyorlar.

Bu mekanik kurtlar dört bacağa, daha dorğusu bacak benzeri eklentiye sahip. Gövdeleri tüylü olarak tasarlanan robotların iri bir başı ve kırmızı gözleri bulunuyor. Kızılötesi sensöre sahip robotlar, bir hareket algıladıklarında ses çıkarıyor. Bu sesler zamanlayıcı ile de ayarlanabiliyor.

Robot kurtların çıkardığı sesler de oldukça farklı. 40’tan fazla ses seçeneği arasında alışılageldik kurt seslerinden mekanık gürültülere kadar pek çok farklı alternatif yer alıyor. Böylece bölgede yaşayan canlılar, yapılan “numarayı” çözemiyor.

Kurtlar ayıları engelledi

Japonya’da geçen yıl 157 kişi ayılar tarafından saldırıya uğradı. 2020 yılında da pek çok kişi bu talihsizliği yaşadı ve iki kişi hayatını kaybetti. Takikawa’daki yetkililer ise metal kurtların işbaşı yapmasından bu yana böyle bir olay yaşanmadığını ifade etti.

Ayıların insanlara saldırmalarının nedeni olarak ise bu canlıların doğal yaşam alanlarındaki kozalakların azalması gösteriliyor. Siyah ayılar yüksek kalorili kabuklu besinler yiyerek kış uykusu öncesinde yağ depoluyor. Kozalakların azalması nedeniyle ayılar yemek bulmak için şehirlere daha sık uğruyor. Japonlar da ayılara karşı böyle bir önlem alıyor.